Co za spotkanie w Bieszczadzkim lesie. Nagranie leśniczego wzbudza zachwyt. "Śliczne niedźwiadki"

Po mrozach i śniegach przyszedł czas na odwilż w Bieszczadach. Leśnicy z Nadleśnictwa Baligród opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, które zostało nazwane "Odwilżowym spotkaniem z niedźwiedziami". Wzbudziło ono zachwyt internautów, którzy szeroko komentują post.

"Jakie one są śliczne, ale nie chciałabym spotkać je na swojej drodze - zawał murowany" ; "Lubię takie widoki, nie przepadam za spotkaniem."; "Ale ładniutkie i ciekawe świata. Świetny filmik" ; "Piękne, cudowne misie".

Spotkanie z niedźwiedziem. Co robić?

Internauci zaznaczają, że chociaż lubią oglądać tego typu nagrania w internecie, to sami nie chcieliby stanąć oko w oko z gromadką niedźwiedzi! I nic dziwnego - takie spotkania mogą być szalenie niebezpieczne, dlatego przypominamy, co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze niedźwiedzia.

Co zrobić w przypadku spotkania niedźwiedzia? Przede wszystkim, jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ), najważniejsze jest zachowanie spokoju. Panika może sprowokować zwierzę do ataku. „Przede wszystkim nie należy panikować i nie zbliżać się do niedźwiedzia!” – apelują eksperci z RDOŚ. Jeśli zauważymy niedźwiedzia z daleka, nie krzyczmy i nie wykonujmy gwałtownych ruchów. Jeśli zwierzę nie jest świadome naszej obecności, należy wycofać się cicho i powoli, obserwując jednocześnie jego reakcję. Unikajmy bezpośredniego kontaktu wzrokowego, który dla zwierząt jest sygnałem agresji.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku spotkania młodych niedźwiedzi. „Jeśli spotkasz młodego ciekawskiego niedźwiedzia, pamiętaj, że jego matka prawdopodobne jest w pobliżu. Zawróć i opuść miejsce drogą, którą przyszedłeś” – radzi RDOŚ. Matka niedźwiedzica, broniąc swoje młode, może być szczególnie niebezpieczna. W takiej sytuacji najlepiej jest oddalić się jak najszybciej, nie prowokując zwierzęcia.

Jeśli niedźwiedź zaczyna się zbliżać, należy pozostać na swoim miejscu i odzywać się spokojnym głosem. „Podczas bliskiego spotkania nie patrz drapieżnikowi w oczy (dla zwierząt to sygnał agresji). Jeśli niedźwiedź się zbliża, pozostań na swoim miejscu i odzywaj się spokojnym głosem. Jeśli się zatrzyma - zwiększ dystans wycofując się powoli. Postaraj się zejść mu z drogi. Być może tylko tego oczekuje” – informuje RDOŚ. Wycofywanie się powinno być powolne i ostrożne, aby nie sprowokować zwierzęcia do ataku.

W sytuacji, gdy niedźwiedź jest rozdrażniony i wydaje się gotowy do ataku, najważniejsze jest zasygnalizowanie mu swoich pokojowych intencji. „Jeśli niedźwiedź jest rozdrażniony, może zaatakować, należy jak najszybciej zasygnalizować mu swoje pokojowe intencje. Mów głośno, nie rób żadnych gwałtownych gestów. Opuść miejsce spokojnie, nigdy nie biegnij! Szarżujący niedźwiedź często chce tylko przestraszyć intruza, wycofa się zanim dojdzie do bezpośredniego kontaktu. Fizyczne ataki są rzadkością” – podaje RDOŚ. Bieganie może sprowokować niedźwiedzia do pościgu, dlatego należy unikać tego za wszelką cenę.

Jeśli wszystkie inne metody zawiodą i dojdzie do bezpośredniego ataku, należy spróbować odwrócić uwagę niedźwiedzia, rzucając przed siebie jakiś przedmiot, np. plecak lub kurtkę. Jeśli to nie pomoże, jedynym wyjściem może być udawanie martwego. „Gdy widzisz, że dojdzie do bezpośredniego ataku, postaraj się odwrócić uwagę niedźwiedzia, kładąc przed sobą jakiś przedmiot (plecak, kurtkę, coś znacznego)” – radzi RDOŚ.