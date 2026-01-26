Marznący deszcz paraliżuje kolej! Wstrzymane pociągi, odwołania i objazdy [26.01.2026]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-26 8:24

Marznące opady deszczu dały się we znaki pasażerom kolei w całej Polsce. W poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku, doszło do oblodzenia sieci trakcyjnej, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu pociągów PKP Intercity. Część połączeń została wstrzymana, inne notują duże opóźnienia lub zostały całkowicie odwołane. Sytuacja jest dynamiczna i zależna od warunków pogodowych.

Zima sparaliżowała transport publiczny. Pociągi w całym kraju wciąż mają opóźnienia

i

Autor: Paweł Supernak/ PAP
Jak informuje PKP Intercity, marznący deszcz doprowadził do oblodzenia trakcji, przez co wstrzymano ruch pociągów na kilku kluczowych odcinkach. Obecnie pociągi nie kursują w obu kierunkach na trasach:

  • Poznań Główny – Frankfurt/Oder,
  • Poznań Główny – Wrocław Główny,
  • Poznań Główny – Szczecin Główny,
  • Rzepin – Szczecin Główny.

Przewoźnik uprzedza, że opóźnienia mogą być wysokie, a kolejne połączenia mogą zostać odwołane.

W związku z utrudnieniami zmieniono także organizację ruchu wybranych składów.

Pociąg IC nr 6502/3 „MAMRY” relacji Wrocław Główny – Olsztyn Główny został skierowany trasą okrężną przez Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski i Jarocin, z pominięciem postojów m.in. we Wrocławiu Mikołajowie, Lesznie i Kościanie.

Z kolei pociąg IC nr 58103/2 „ŻUŁAWY” relacji Olsztyn Główny – Szczecin Główny został odwołany na odcinku Gdynia Główna – Szczecin Główny. Na tym fragmencie pasażerom umożliwiono przejazd pociągiem IC nr 58105/4 „BRYZA” – przekazało PKP.

Synoptycy nie mają dobrych wiadomości. IMGW wydało ostrzeżenia przed opadami marznącymi dla wszystkich województw. Alerty I stopnia obowiązują w środkowym pasie kraju – od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Ostrzeżeniami II stopnia objęto natomiast obszar od północnej części województwa lubuskiego po Podlasie oraz pas od północy Opolszczyzny po Podkarpacie. Prognozowane są słabe i umiarkowane opady marznącego deszczu, które mogą powodować gołoledź, paraliż komunikacyjny i zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Alerty IMGW będą obowiązywać najpóźniej do poniedziałku, do godziny 20.

Gołoledź paraliżuje Polskę! Warstwa lodu w Warszawie
