Trujące substancje w powietrzu i gołoledź. Mieszkańcy otrzymali alert RCB

- RCB alarmuje: zła jakość powietrza na Śląsku i gołoledź na Podkarpaciu.
- Pył zawieszony PM10 zagraża mieszkańcom powiatu żywieckiego, a marznący deszcz utrudnia życie na Podkarpaciu.
- Unikaj aktywności na zewnątrz i uważaj na drogach.
- Alerty obowiązywać będą w niedzielę 25 stycznia.
Alarm smogowy na Śląsku
Mieszkańcy powiatu żywieckiego w województwie śląskim muszą liczyć się z bardzo złą jakością powietrza. Przyczyną jest wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. RCB zaleca, aby w miarę możliwości unikać przebywania na zewnątrz i zrezygnować z wietrzenia pomieszczeń.
Czym jest pył PM10? To drobne cząsteczki, które mogą zawierać substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie i związki organiczne. Powstają one głównie w wyniku spalania węgla i drewna w domowych piecach oraz w procesach przemysłowych. Wdychanie pyłu PM10 może powodować problemy z układem oddechowym, zaostrzać objawy astmy i alergii, a także zwiększać ryzyko chorób serca i układu krążenia.
Smog, którego jednym ze składników jest pył PM10, powstaje w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. W okresie zimowym, gdy warunki atmosferyczne sprzyjają utrzymywaniu się zanieczyszczeń blisko ziemi, smog staje się szczególnie uciążliwy i niebezpieczny.
Polecany artykuł:
Gołoledź na Podkarpaciu. Apel o ostrożność na drogach
Równocześnie z problemem smogu, mieszkańcy województwa podkarpackiego muszą zmierzyć się z innym niebezpieczeństwem - gołoledzią. RCB ostrzega przed marznącym deszczem, który powoduje powstawanie cienkiej warstwy lodu na drogach i chodnikach. Sytuacja ta stwarza bardzo duże ryzyko wypadków i urazów.
W związku z tym, RCB apeluje o pozostanie w domach, ograniczenie podróży i zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach. Jeśli konieczne jest wyjście na zewnątrz, należy pamiętać o odpowiednim obuwiu z antypoślizgową podeszwą i poruszać się powoli i ostrożnie.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie II stopnia przed opadami marznącymi, które obejmuje również województwa: małopolskie, świętokrzyskie, śląskie oraz część łódzkiego i opolskiego.
Alerty obowiązują do południa w niedzielę.
Polecany artykuł: