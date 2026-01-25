Trujące substancje w powietrzu i gołoledź. Mieszkańcy otrzymali alert RCB

Zuzanna Sekuła
PAP
2026-01-25 9:21

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało w niedzielę pilne ostrzeżenia dla mieszkańców dwóch województw. Powiat żywiecki na Śląsku zmaga się z alarmującym poziomem zanieczyszczenia powietrza, a Podkarpacie zmaga się z gołoledzią. Sytuacja jest na tyle poważna, że RCB apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie aktywności na zewnątrz. Gdzie sytuacja jest najgorsza i jak się chronić? Sprawdź najnowsze informacje.

Autor: Getty Images Program Czyste Powietrze cieszy się coraz większym zainteresowaniem
  • RCB alarmuje: zła jakość powietrza na Śląsku i gołoledź na Podkarpaciu.
  • Pył zawieszony PM10 zagraża mieszkańcom powiatu żywieckiego, a marznący deszcz utrudnia życie na Podkarpaciu.
  • Unikaj aktywności na zewnątrz i uważaj na drogach.
  • Alerty obowiązywać będą w niedzielę 25 stycznia.

Alarm smogowy na Śląsku

Mieszkańcy powiatu żywieckiego w województwie śląskim muszą liczyć się z bardzo złą jakością powietrza. Przyczyną jest wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. RCB zaleca, aby w miarę możliwości unikać przebywania na zewnątrz i zrezygnować z wietrzenia pomieszczeń.

Czym jest pył PM10? To drobne cząsteczki, które mogą zawierać substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie i związki organiczne. Powstają one głównie w wyniku spalania węgla i drewna w domowych piecach oraz w procesach przemysłowych. Wdychanie pyłu PM10 może powodować problemy z układem oddechowym, zaostrzać objawy astmy i alergii, a także zwiększać ryzyko chorób serca i układu krążenia.

Smog, którego jednym ze składników jest pył PM10, powstaje w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. W okresie zimowym, gdy warunki atmosferyczne sprzyjają utrzymywaniu się zanieczyszczeń blisko ziemi, smog staje się szczególnie uciążliwy i niebezpieczny.

Gołoledź na Podkarpaciu. Apel o ostrożność na drogach

Równocześnie z problemem smogu, mieszkańcy województwa podkarpackiego muszą zmierzyć się z innym niebezpieczeństwem - gołoledzią. RCB ostrzega przed marznącym deszczem, który powoduje powstawanie cienkiej warstwy lodu na drogach i chodnikach. Sytuacja ta stwarza bardzo duże ryzyko wypadków i urazów.

W związku z tym, RCB apeluje o pozostanie w domach, ograniczenie podróży i zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach. Jeśli konieczne jest wyjście na zewnątrz, należy pamiętać o odpowiednim obuwiu z antypoślizgową podeszwą i poruszać się powoli i ostrożnie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie II stopnia przed opadami marznącymi, które obejmuje również województwa: małopolskie, świętokrzyskie, śląskie oraz część łódzkiego i opolskiego.

Alerty obowiązują do południa w niedzielę.

