Trujące substancje w powietrzu i gołoledź. Mieszkańcy otrzymali alert RCB

RCB alarmuje: zła jakość powietrza na Śląsku i gołoledź na Podkarpaciu.

Pył zawieszony PM10 zagraża mieszkańcom powiatu żywieckiego, a marznący deszcz utrudnia życie na Podkarpaciu.

Unikaj aktywności na zewnątrz i uważaj na drogach.

Alerty obowiązywać będą w niedzielę 25 stycznia.

Alarm smogowy na Śląsku

Mieszkańcy powiatu żywieckiego w województwie śląskim muszą liczyć się z bardzo złą jakością powietrza. Przyczyną jest wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. RCB zaleca, aby w miarę możliwości unikać przebywania na zewnątrz i zrezygnować z wietrzenia pomieszczeń.

Czym jest pył PM10? To drobne cząsteczki, które mogą zawierać substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie i związki organiczne. Powstają one głównie w wyniku spalania węgla i drewna w domowych piecach oraz w procesach przemysłowych. Wdychanie pyłu PM10 może powodować problemy z układem oddechowym, zaostrzać objawy astmy i alergii, a także zwiększać ryzyko chorób serca i układu krążenia.

Smog, którego jednym ze składników jest pył PM10, powstaje w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. W okresie zimowym, gdy warunki atmosferyczne sprzyjają utrzymywaniu się zanieczyszczeń blisko ziemi, smog staje się szczególnie uciążliwy i niebezpieczny.

Jest CZARNO! Ludzie palą PLASTIKI i BUTY! Smog TRUJE Polaków! | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gołoledź na Podkarpaciu. Apel o ostrożność na drogach

Równocześnie z problemem smogu, mieszkańcy województwa podkarpackiego muszą zmierzyć się z innym niebezpieczeństwem - gołoledzią. RCB ostrzega przed marznącym deszczem, który powoduje powstawanie cienkiej warstwy lodu na drogach i chodnikach. Sytuacja ta stwarza bardzo duże ryzyko wypadków i urazów.

W związku z tym, RCB apeluje o pozostanie w domach, ograniczenie podróży i zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach. Jeśli konieczne jest wyjście na zewnątrz, należy pamiętać o odpowiednim obuwiu z antypoślizgową podeszwą i poruszać się powoli i ostrożnie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie II stopnia przed opadami marznącymi, które obejmuje również województwa: małopolskie, świętokrzyskie, śląskie oraz część łódzkiego i opolskiego.

Alerty obowiązują do południa w niedzielę.