W tych regionach smog nie odpuszcza! Kolejny alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący smogu dla powiatów na południu i zachodzie kraju. "Prognozowana jest zła jakość powietrza, zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - napisano w komunikacie.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty krapkowicki, opolski oraz miasto Opole w województwie opolskim; powiaty pleszewski, poznański oraz miasta Kalisz i Poznań w województwie wielkopolskim; powiat kłodzki w województwie dolnośląskim, a także powiaty rybnicki, mikołowski, żywiecki oraz miasta Rybnik, Żory i Jastrzębie-Zdrój w województwie śląskim.

Według prognoz na niedzielę (29 grudnia), jakość powietrza w tych rejonach znacznie się pogorszy, głównie z powodu wysokiego stężenia pyłu zawieszonego PM10. RCB zaleca unikanie aktywności na świeżym powietrzu, takich jak spacery czy sport, oraz ograniczenie wietrzenia mieszkań, aby zminimalizować narażenie na szkodliwe cząsteczki.

Czym jest PM10 i dlaczego jest groźny?

PM10 to drobne cząstki pyłu zawieszonego o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Dzięki niewielkim rozmiarom mogą łatwo przenikać do układu oddechowego, co czyni je szczególnie niebezpiecznymi dla zdrowia. Wysokie stężenie PM10 w powietrzu jest wskaźnikiem jego złej jakości i może prowadzić do licznych problemów zdrowotnych, takich jak:

Podrażnienie dróg oddechowych,

Kaszel i trudności w oddychaniu,

Zaostrzenie objawów astmy oraz innych chorób płuc.

Smog, którego jednym z głównych składników jest PM10, występuje najczęściej w sezonie grzewczym. Przyczyną jego powstawania jest emisja zanieczyszczeń z pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi, a także pyły z komunikacji samochodowej i przemysłu. W połączeniu z mgłą lub wysoką wilgotnością powietrza, tworzy charakterystyczną, niebezpieczną dla zdrowia warstwę zanieczyszczeń.

Jak chronić się przed smogiem?

Eksperci zalecają, aby w dni o złej jakości powietrza unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz, szczególnie dzieciom, seniorom oraz osobom z chorobami układu oddechowego i serca. Ważne jest także używanie oczyszczaczy powietrza w domu oraz noszenie masek antysmogowych podczas przebywania na dworze.

Sytuacja w regionach objętych alertem jest monitorowana na bieżąco, a mieszkańcy mogą śledzić jakość powietrza za pośrednictwem lokalnych serwisów informacyjnych oraz aplikacji monitorujących smog.

