Laluna opublikowała niepokojące zdjęcie z ratownikami medycznymi. "Jadę na szpital". Co się stało? Wyjaśniła

Laluna, a właściwie Katarzyna Lirsz (znana jako Laluna Unique), to polska celebrytka, osobowość medialna i influencerka, rozpoznawalna głównie dzięki udziałowi w reality show "Królowe życia" kanału TTV. Jest również zawodniczką freak fightów (m.in. Fame MMA), właścicielką butiku z perukami oraz modelką promującą bieliznę. W sieci sprzedaje też luksusowe ubrania i... walczy o prawa zwierząt, nagłaśniając problem źle działających schronisk.

Zyskała sławę jako jedna z najbardziej wyrazistych uczestniczek programu "Królowe życia". Występowała również w programach "99 - gra o wszystko" czy "Diabelnie boskie". Na Instagramie czy czerwonym dywanie pokazuje się jako zmysłowa piękność kochająca zabiegi medycyny estetycznej, ale ma i inne oblicze. W 2022 roku zadebiutowała w sportach walki, biorąc udział w walkach dla federacji typu Fame MMA. Prywatnie Laluna jest mamą utalentowanej sportowo 21-latki.

Laluna trafiła do szpitala

Laluna jest bardzo aktywna w sieci, więc kiedy opublikowała na InstaStory ujęcie z ratownikami medycznymi, jej wielbiciele zaczęli się zastanawiać, co się dzieje!

Jestem tylko człowiekiem. Nie spodziewałam się. Jadę na szpital, proszę o wyrozumiałość. Amen - napisała Laluna.

Dodała zdjęcie, na którym widać ratowników medycznych udzielających pomocy oraz samą Lalunę w łóżku.

Wszystko wyjaśniła

Fani celebrytki musieli czekać około 8 godzin, zanim dowiedzieli się, co stało się Lalunie. W końcu na InstaStory pojawił się nowy wpis, w którym wszystko zostało wyjaśnione.

Hej kochani, jestem! Wirus mnie dopadł, omdlenia, wymioty, bieg... - napisała.

Dodała, że musiała wezwać karetkę, bo bała się o siebie:

Dostałam kroplówki, nawodnili mnie i żyję. Spałam cały dzień i czuję się dużo lepiej. Wiecie, co najbardziej mnie bolało? Że mówię sobie "Boże, tylko nie to, przecież jeszcze mam tyle do zrobienia, tyle do pomocy tym biednym zwierzaczkom, co czekają na naszą pomoc, a tu takie coś". Ale widzicie, ja jestem silna, nie poddam się nigdy. Dziękuję za troskę.

Królowe życia. Jak dawniej wyglądała Laluna? Przeszła ogromną przemianę!