Ex Dody z nowym uśmiechem. Metamorfozę Pachuta zrobił dentysta "od Chajzera". Afera mu nie zaszkodziła!

Anna Szubińska
2026-01-26 22:29

Dariusz Pachut znów jest na językach – i to dosłownie. Były partner Dody pochwalił się w sieci zupełnie nowym uśmiechem, który trudno przeoczyć. Śnieżna biel, równe zęby i efekt „jak z Instagrama” jasno pokazują, że nie była to drobna korekta, a solidna metamorfoza.

Szybko wyszło na jaw, że Dariusz Pachut oddał swoje uzębienie w ręce jednego z najbardziej rozpoznawalnych stomatologów wśród celebrytów – doktora Trafidło, którego gabinet od lat przewija się w show-biznesowych rozmowach.

Dentysta gwiazd i długa lista znanych klientów

Doktor Trafidło to nazwisko doskonale znane fanom polskiego show-biznesu. O swoje „śnieżne uśmiechy” dbali u niego m.in. Krzysztof Rutkowski, Jakub Rzeźniczak i Michał Wiśniewski. Każdy z nich chętnie pokazywał efekty w mediach społecznościowych, a metamorfozy szybko trafiały na portale plotkarskie. Dariusz Pachut dołączył więc do grona celebrytów, którzy postawili na sprawdzone i bardzo medialne nazwisko. Nowy uśmiech jest wyrazisty, wręcz demonstracyjny, i trudno nie zauważyć, że Pachut chętnie go eksponuje.

Choć pod zdjęciami Pachuta nie brakuje komplementów, internet – jak to internet – nie jest jednomyślny. Wśród reakcji pojawiły się także dużo bardziej krytyczne głosy. Jeden z komentarzy szczególnie przyciągnął uwagę:

Piękny, sexowny uśmiech – taki, co robił nogi z waty – został zamieniony na klawiaturę od fortepianu… Szkoda. Petarda poleciała w złą stronę, zamiast cieszyć – zniszczyła.

Ten wpis doskonale pokazuje, jak bardzo metamorfozy uśmiechu potrafią dzielić odbiorców. Dla jednych to symbol zadbania o siebie i nowego etapu, dla innych – utrata naturalności.

Jeden dentysta, dwa obozy. Konflikt z Filipem Chajzerem

Warto dodać, że doktor Trafidło od dłuższego czasu budzi skrajne emocje. W sieci głośno było o jego konflikcie z Filipem Chajzerem, który publicznie nie krył niezadowolenia z efektów leczenia. Spór szybko przeniósł się do mediów i sociali, a nazwisko dentysty zaczęło pojawiać się nie tylko w kontekście spektakularnych metamorfoz, ale i kontrowersji. To właśnie dlatego każda kolejna gwiazda, która decyduje się na współpracę z Trafidło, automatycznie trafia pod lupę internautów.

Sam Dariusz Pachut nie sprawia jednak wrażenia, jakby przejmował się krytyką. Wręcz przeciwnie – nowy uśmiech prezentuje z dumą, a pozytywnych reakcji wciąż jest więcej niż negatywnych. A w świecie show-biznesu trudno o lepszy dowód na to, że nowy uśmiech spełnił swoją rolę – nawet jeśli nie wszystkim przypadł do gustu.   

