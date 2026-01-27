Szokujące wyznanie Maryli Rodowicz. To dla niej ważniejsze od zabaw w łóżku

Maryla Rodowicz gościła w programie Magdy Gessler (72 l.) "Magda gotuje internet". Restauratorka przygotowała dla artystki wykwintne danie - pulpety wieprzowe z foie gras (stłuszczone kacze wątróbki) w kremowym sosie grzybowym z morelami. Gwiazda wcinała, aż jej się uszy trzęsły. - Poezja! - powiedziała, konsumując danie.

Maryla Rodowicz gawędzi z Magdą Gessler o seksie

Jednak jedzenie jest chyba lepsze od seksu. Nie uważasz?

- stwierdziła Marylka.

Nie. Wszystko razem jest pyszne

- skwitowała jej wyznanie Magda.

Nie od dziś wiadomo, że Maryla Rodowicz spełnia się w kuchni. Jej ulubione dania to pieczone mięsa, żeberka, wątróbka smażona z boczkiem i łosoś z dużą ilością masła. Masło to zresztą jej ukochany produkt spożywczy. Życzy sobie nawet, by serwowano je jej w garderobie tuż przed koncertami. Artystka uwielbia też smaki Wileńszczyzny, z której pochodzi jej rodzina. Nie piecze natomiast ciast, bo w tym specjalizuje się jej córka.

Jak schudła Maryla Rodowicz?

Ale od kilku lat Maryla Rodowicz pilnuje swojej diety. Zrzuciła bowiem aż 20 kilogramów i trzyma się swoich postanowień, by znów nie przybrać na wadze.

- Cała tajemnica to dieta „NŻ” - czyli „nie żreć”. Jem dużo mniej, ale niczego sobie nie odmawiam - ujawniła Maryla w rozmowie z "Super Expressem".

