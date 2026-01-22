Rodowicz nagle wypaliła o „polegiwaniu w łóżku z Gessler”. Tego wyznania nikt się nie spodziewał

Maryla Rodowicz była gościem Magdy Gessler w programie „Magda gotuje internet”, który – co nie jest tajemnicą – kręcony jest w domu słynnej restauratorki. To właśnie ten prywatny, swobodny klimat sprawia, że rozmowy często schodzą na zupełnie niespodziewane tory.

Gessler i Rodowicz w jednej kuchni i jednym... łóżku

Spotkanie dwóch tak silnych osobowości jak Rodowicz i Gessler od początku zapowiadało się na medialny hit. Obie znane są z bezpośredniości, dystansu do siebie i ciętego języka. Widzowie mogli więc spodziewać się szczerości i anegdot, ale tego, co padło z ust piosenkarki, raczej nikt nie miał na swojej liście.

W pewnym momencie rozmowy Maryla Rodowicz nagle wróciła do wspomnień sprzed lat i bez ogródek wypaliła:

Ja byłam w twojej sypialni. Pamiętam ogromne, bardzo wysokie łóżko. Pamiętam, żeśmy polegiwały na tym łóżku i plotkowały.

Wyznanie wybrzmiało tym mocniej, że padło właśnie w programie nagrywanym w domu Magdy Gessler. Restauratorka nie kryła rozbawienia, a atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej swobodna. Szybko było jasne, że nie ma tu żadnego drugiego dna – chodziło o ciepłe, towarzyskie wspomnienie i zwyczajne plotkowanie dwóch przyjaciółek.

Spotkanie dwóch ikon

Internauci jednak natychmiast podchwycili fragment rozmowy. Słowa Maryli Rodowicz zaczął krążyć w sieci, a widzowie zgodnie przyznawali, że choć duet Rodowicz–Gessler to gwarancja mocnych emocji, takiego wyznania naprawdę się nie spodziewali. Ale gdy w jednym programie spotykają się dwie tak wyraziste postaci, a rozmowa toczy się w domowej atmosferze, efekt musi być elektryzujący. Nawet jeśli zaczyna się od gotowania, a może właśnie dlatego.

Dla wielu widzów to właśnie takie momenty są największą siłą programu Magdy Gessler. Domowa sceneria, brak studyjnego dystansu i goście, którzy czują się swobodnie, sprawiają, że rozmowy szybko schodzą z oficjalnych tematów na bardziej prywatne tory. W przypadku Maryli Rodowicz efekt był wyjątkowy – piosenkarka, znana z dystansu do siebie i bezpośredniości, pozwoliła sobie na szczerość, która zaskoczyła nawet wiernych fanów programu. To tylko potwierdza, że spotkanie dwóch ikon show-biznesu w jednym domu to przepis na viral.

