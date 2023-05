Boski trik na noszenie biustonosza podbija internet. W ten sposób stanik nie będzie prześwitywał nawet przez białą koszulę. Weź stanik i do dzieła

Fantastyczny trik na nieprześwitującą bieliznę spod białej bluzki

Białe ubrania mają to do siebie, że bardzo często prześwituje przez nie bielizna. W przypadku białych koszul i bluzek rozwiązaniem może być rezygnacja z biustonosza lub nosze samoprzylepnych staników. Jednak, co w przypadku, gdy bez bielizny czujesz się mało komfortowo? Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest bezszwowa bielizna w kolorze cielistych. Bywa, że i ona niestycznie odbija się przez koszulę. Co w takim przypadku? Okazuje się, że jest genialny sposób na niewidoczny stanik pod białą bluzkę. Profil girlishtutorials na Instagramie przygotował rolkę, na której prezentuje rewelacyjny trik na biustonosz pod białą koszulę. Potrzebujesz czerwony (tak, czerwony) stanik sportowy, który dobrze trzyma piersi. Sportowy fason nie będzie odznaczał się spod koszuli i idealnie dopasuje się do ciała. Również kolor czerwony może zadziałać niż klasyczna, cielista bielizna. Czerwień stworzy optyczną iluzję i dopasuje się do koloru skóry. Dzięki temu będzie niedostrzegalny. Aby ten trik faktycznie zadziałał wybierz biustonosz w kolorze ciemnej czerwieni, ognista barwa może bowiem nadal się przebijać przez koszulę.

