Arkusze CKE i odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2026 z polskiego. Pełne omówienie i rozwiązane zadania [11.05.2026]

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego - arkusz CKE 11.05.2026

W poniedziałek, 11 maja 2026 roku, o godzinie 9:00 ósmoklasiści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Na rozwiązanie zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną mieli 150 minut. Test ten jest kluczowym elementem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a jego wynik może zadecydować o przyszłości edukacyjnej tysięcy młodych ludzi. Jak co roku, największe zainteresowanie wzbudziła lektura obowiązkowa oraz tematy wypracowań.

Egzamin ósmoklasisty 2026 język polski - gdzie znaleźć arkusze CKE i odpowiedzi?

Będziemy aktualizować ten artykuł na bieżąco. Gdy tylko CKE udostępni oficjalne arkusze egzaminacyjne (około godziny 14:00), natychmiast znajdziesz je poniżej. Nasi eksperci od razu przystąpią do pracy, aby jak najszybciej dostarczyć Wam proponowane odpowiedzi do wszystkich zadań - zarówno zamkniętych, jak i otwartych.

Tematy wypracowań z polskiego 2026 – znamy szczegóły! Było duże zaskoczenie

Chwilę po tym, jak uczniowie zaczęli opuszczać sale egzaminacyjne, w internecie rozgorzała dyskusja na temat wypracowań. Pierwsze, nieoficjalne doniesienia z platformy X wskazywały na klasyki – w przeciekach pojawiał się „Latarnik” Henryka Sienkiewicza, a nawet „Opowieści z Narnii”. Prawda okazała się jednak zupełnie inna i dla wielu była sporym szokiem. Wbrew przewidywaniom, Centralna Komisja Egzaminacyjna nie narzuciła w tematach żadnej konkretnej lektury obowiązkowej! Zamiast tego, ósmoklasiści mogli wybrać między:

napisaniem opowiadania o poszukiwaniu magicznego przedmiotu, w którym towarzyszył im bohater wybranej lektury ,

, a zredagowaniem przemówienia na temat przyszłości w oparciu o fragment tekstu Stanisława Lema.

Temat wypracowania na egzaminie ósmoklasisty 2026. Uczniowie zaskoczeni jak nigdy dotąd!

Taki wybór dał zdającym dużą elastyczność, ale jednocześnie mógł zaskoczyć tych, którzy skupili się na powtórkach z jednej, typowanej lektury. To nietypowy i odważny ruch ze strony CKE.

Co na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? Struktura arkusza

Zanim poznamy szczegóły tegorocznego testu, przypomnijmy, jak zbudowany jest arkusz egzaminacyjny z języka polskiego. Wiedza ta jest kluczowa dla zrozumienia, co jest oceniane i gdzie można zdobyć najwięcej punktów. Egzamin składa się z dwóch głównych części:

Część pierwsza – zadania z tekstami (ok. 25 zadań):

Uczniowie otrzymują dwa teksty źródłowe: fragment utworu literackiego oraz tekst nieliteracki (np. popularnonaukowy, publicystyczny).

Zadania do tekstów mają formę zamkniętą (wybór jednokrotny lub wielokrotny, prawda/fałsz) oraz otwartą (wymagają krótkiej odpowiedzi, uzupełnienia luki, sformułowania argumentu).

Ta część sprawdza czytanie ze zrozumieniem, analizę i interpretację tekstu, a także znajomość zagadnień z zakresu gramatyki, składni, słowotwórstwa i ortografii.

Część druga – wypracowanie:

To najwyżej punktowane zadanie na całym egzaminie (20 punktów).

Uczniowie mają do wyboru dwa tematy: rozprawkę lub opowiadanie.

Oba tematy wymagają odwołania się do lektury obowiązkowej oraz do innego, wybranego przez ucznia utworu literackiego.