Zderzenie osobówki ze śmieciarką na DK10. Kierowca był zakleszczony we wraku!

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek, 23 marca na 273. kilometrze drogi krajowej nr 10, w rejonie zjazdu na Bydgoski Park Przemysłowy. Samochód osobowy zderzył się tam ze śmieciarką. Jak przekazują nam strażacy z OSP Solec Kujawski, najbardziej poszkodowany został kierowca osobówki, który został zakleszczony w pojeździe. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby go uwolnić. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, w tym strażacy ze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, jednostki OSP Brzoza i OSP Solec Kujawski, a także policja i zespoły ratownictwa medycznego. Początkowo droga w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Obecnie wprowadzono ruch wahadłowy, jednak kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami.

Utrudnienia na DK 10. Policja apeluje o ostrożność

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca zdarzenia oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Funkcjonariusze proszą także o stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu i zwracanie uwagi na tymczasową organizację ruchu. W związku z prowadzonymi działaniami ratunkowymi oraz usuwaniem skutków wypadku mogą występować spore utrudnienia, w tym czasowe wstrzymania ruchu i tworzące się korki.