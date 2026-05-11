Prezes PiS przy grobie ofiar smoleńskich. Towarzyszyła mu znana dziennikarka

Uroczystości na Powązkach

Grupa złożyła wieńce i zapaliła znicze przed monumentalnym pomnikiem oraz przy grobach 28 osób spoczywających w Kwaterze Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym. Uczestnicy uroczystości w milczeniu uczcili pamięć poległych kolegów oraz wszystkich pasażerów tragicznego lotu, podkreślając wagę pielęgnowania pamięci o wydarzeniu, które na zawsze zmieniło oblicze polskiej polityki.

Warto przypomnieć, że do katastrofy doszło 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:41. Rządowy samolot Tu-154M, wiozący polską delegację na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk-Północny w Rosji. W tragedii zginęło wszystkich 96 osób znajdujących się na pokładzie, w tym najważniejsi przedstawiciele państwa polskiego.

Miesięcznica smoleńska bez kilku ważnych polityków. Nie było Czarnka i Morawieckiego

96 ofiar katastrofy Tupolewa

Wśród ofiar była para prezydencka – Lech Kaczyński oraz jego małżonka Maria Kaczyńska. Śmierć prezydenta, który był bratem bliźniakiem Jarosława Kaczyńskiego, stanowiła bezprecedensowy cios dla ciągłości władzy w III RP.

Wraz z nimi zginęli ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, parlamentarzyści, duchowni oraz przedstawiciele Rodzin Katyńskich.

Przyczyny katastrofy od lat pozostają przedmiotem głębokich podziałów politycznych. Podczas gdy raporty państwowych komisji wskazywały na błędy załogi, trudne warunki atmosferyczne i braki w infrastrukturze rosyjskiego lotniska, Antoni Macierewicz i jego zwolennicy wielokrotnie podnosili hipotezy o ingerencji osób trzecich lub wybuchu. Niezależnie od sporów, Kwatera Smoleńska na Powązkach pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej, gdzie co miesiąc politycy i bliscy ofiar spotykają się, by przypomnieć o cenie służby ojczyźnie.

