Marta Nawrocka błyszczała w prostym i eleganckim stroju. To idealny wybór na komunię świętą dla pań w każdym wieku!

Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych międzynarodowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA.

Marta Nawrocka, pierwsza dama, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich sukcesu jako "ambasadorek tanecznych talentów Polski".

Występ olsztyńskich cheerleaderek w Orlando wyróżniał się perfekcyjnym układem choreograficznym i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co spotkało się z uznaniem publiczności i sędziów.

Marta Nawrocka postawiła na prostą i elegancką stylizację, która może stanowić doskonałą inspirację między innymi dla gości na komunii.

Marta Nawrocka zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego zespół cheerleaderek z Olsztyna, który niedawno triumfował na międzynarodowych zawodach. Drużyna ta zdobyła złoty medal podczas prestiżowego World Championship Cup 2026, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych, potwierdzając swoją pozycję wśród najlepszych na świecie.

Podczas zawodów w Orlando, które miały miejsce na arenie ESPN Wide World of Sports, olsztyńskie zawodniczki rywalizowały z czołowymi formacjami z całego globu. Ich występ wyróżniał się nie tylko perfekcyjnie dopracowanym układem choreograficznym, lecz także poruszającym i pełnym emocji wykonaniem hymnu narodowego, co spotkało się z uznaniem publiczności i sędziów. Pierwsza dama wyraziła swoje uznanie i dumę z osiągnięć zespołu podczas spotkania.

- Jesteście pięknymi ambasadorkami tanecznych talentów, które rodzą się w Polsce. Gratuluję tego sukcesu! Jestem z Was niesamowicie dumna - powiedziała.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Na tę okazję Marta Nawrocka wybrała jasnoszary garnitur w delikatne, pionowe prążki i białą koszulkę. Do tego dobrała pasujące kolorem szpilki, a włosy upięła w kok. Taki zestaw jest niezwykle elegancki, a swoją prostotą i uniwersalnością sprawdzi się przy wielu okazjach. Jedną z nich jest na przykład bycie gościem na komunii dziecka - bez ekstrawagancji, za to ze skromnością i z klasą. Kolor to także strzał w dziesiątkę zwłaszcza na taką uroczystość, gdzie najbardziej pasują przede wszystkim barwy pastelowe lub ewentualnie granat. Na komunii zdecydowanie lepiej unikać całych stylizacji w czerni i bieli oraz jaskrawych kolorów. Szarość, pudrowy róż, masełkowa żółć, beż, lila czy błękit to strzał w dziesiątkę. Zawsze można tez postawić na granat.

Przy doborze kreacji na komunię warto pamiętać, że to nie wesele - wymyślne, odsłaniające ciało sukienki są nie na miejscu. Najlepiej wybrać lekkie sukienki o długości do kolan, bez dekoltu i odkrytych ramion. Jeśli nie można uniknąć odsłonienia ramion, warto pomyśleć o marynarce, sweterku lub bolerku, które można zdjąć po wyjściu z kościoła.

