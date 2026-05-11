Marta Nawrocka błyszczała w prostym i eleganckim stroju. To idealny wybór na komunię świętą dla pań w każdym wieku!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-05-11 14:43

Marta Nawrocka miała okazję gościć w Pałacu Prezydenckim zespół cheerleaderek, a przy okazji zaprezentowała się w niezwykle szykownym stroju. Każda kobieta może się zainspirować stylizacją pierwszej damy!

Marta Nawrocka w szarościach
Marta Nawrocka w szarościach Marta Nawrocka w szarościach Marta Nawrocka w szarościach Marta Nawrocka w szarościach
Galeria zdjęć 14
  • Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych międzynarodowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA.
  • Marta Nawrocka, pierwsza dama, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich sukcesu jako "ambasadorek tanecznych talentów Polski".
  • Występ olsztyńskich cheerleaderek w Orlando wyróżniał się perfekcyjnym układem choreograficznym i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co spotkało się z uznaniem publiczności i sędziów.
  • Marta Nawrocka postawiła na prostą i elegancką stylizację, która może stanowić doskonałą inspirację między innymi dla gości na komunii.

Marta Nawrocka zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego zespół cheerleaderek z Olsztyna, który niedawno triumfował na międzynarodowych zawodach. Drużyna ta zdobyła złoty medal podczas prestiżowego World Championship Cup 2026, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych, potwierdzając swoją pozycję wśród najlepszych na świecie.

Podczas zawodów w Orlando, które miały miejsce na arenie ESPN Wide World of Sports, olsztyńskie zawodniczki rywalizowały z czołowymi formacjami z całego globu. Ich występ wyróżniał się nie tylko perfekcyjnie dopracowanym układem choreograficznym, lecz także poruszającym i pełnym emocji wykonaniem hymnu narodowego, co spotkało się z uznaniem publiczności i sędziów. Pierwsza dama wyraziła swoje uznanie i dumę z osiągnięć zespołu podczas spotkania.

- Jesteście pięknymi ambasadorkami tanecznych talentów, które rodzą się w Polsce. Gratuluję tego sukcesu! Jestem z Was niesamowicie dumna - powiedziała.

Marta Nawrocka w bieli i czerwieni w majówkę. Opaska hitem? Ekspert ocenia

Stylizacja Marty Nawrockiej

Na tę okazję Marta Nawrocka wybrała jasnoszary garnitur w delikatne, pionowe prążki i białą koszulkę. Do tego dobrała pasujące kolorem szpilki, a włosy upięła w kok. Taki zestaw jest niezwykle elegancki, a swoją prostotą i uniwersalnością sprawdzi się przy wielu okazjach. Jedną z nich jest na przykład bycie gościem na komunii dziecka - bez ekstrawagancji, za to ze skromnością i z klasą. Kolor to także strzał w dziesiątkę zwłaszcza na taką uroczystość, gdzie najbardziej pasują przede wszystkim barwy pastelowe lub ewentualnie granat. Na komunii zdecydowanie lepiej unikać całych stylizacji w czerni i bieli oraz jaskrawych kolorów. Szarość, pudrowy róż, masełkowa żółć, beż, lila czy błękit to strzał w dziesiątkę. Zawsze można tez postawić na granat.

Przy doborze kreacji na komunię warto pamiętać, że to nie wesele - wymyślne, odsłaniające ciało sukienki są nie na miejscu. Najlepiej wybrać lekkie sukienki o długości do kolan, bez dekoltu i odkrytych ramion. Jeśli nie można uniknąć odsłonienia ramion, warto pomyśleć o marynarce, sweterku lub bolerku, które można zdjąć po wyjściu z kościoła.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką i cheerleaderki:

Marta Nawrocka w szarościach
Galeria zdjęć 14
Sonda
Jak oceniasz Martę Nawrocką w roli pierwszej damy?
MAREK JUREK: NIECH MENTZEN POSŁUCHA BOSAKA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA