Łatwogang zaapelował do Nawrockiego i Tuska. Jest szybka odpowiedź rzecznika prezydenta

- Po swojej ostatniej akcji Łatwogang zaapelował do rządzących.
- W specjalnym nagraniu tłumaczył powody swojej decyzji.
- Na jego słowa postanowił zareagować szybko rzecznik prezydenta.
- Rafał Leśkiewicz przedstawił jasne stanowisko KPRP.
Apel Łatwoganga
Łatwogang, youtuber którego niedawna akcja charytatywna dla Fundacji "Cancer Fighters" stała się sławna na całym świecie, bardzo dbał o tym, aby nie łączono jego działań z polityką. Kilka dni po swojej przejażdżce rowerowej z Zakopanego do Gdańska (w której zbierał pieniądze na dziecko chorujące na DMD), zwrócił się jednak publicznie do prezydenta Karola Nawrockiego i rządu, na czele którego stoi premier Donald Tusk. - W tym materiale zwracam się do pana prezydenta oraz rządu. Absolutnie nagrywam to bez żadnych podziałów. Nie jest to żaden rodzaj kontrowersji, nie szukam czegoś takiego. Jestem również osobą apolityczną. W żaden sposób nie chcę wchodzić w politykę (...) Zwracam się do prezydenta i do rządu. Odbyłem pewne rozmowy, które dają mi poczucie, że jest możliwość, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. Może jest możliwość, żeby prezydent wraz z rządem w jakiś sposób połączyli siły (...) Jestem pewny, że cały rząd, prezydent, wszystkie instytucje państwowe, wszyscy jesteśmy zgodni, że chcielibyśmy, żeby te dzieciaki mogły przeżyć życie i być zdrowe - mówił na nagraniu.
WIĘCEJ: Łatwogang długo się przed tym wzbraniał. Teraz zwrócił się do Nawrockiego i Tuska
Reakcja Pałacu Prezydenckiego
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z "Faktem" odniósł się do nagrania Łatwoganga. - Prezydent Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą systemowego rozwiązania problemów związanych z finansowaniem leczenia chorób rzadkich, do których należy między innymi dystrofia mięśniowa - oznajmił, dodając przy tym, że jego przełożony podpisał też już odpowiednie przepisy dotyczące finansowania leczenia chorób rzadkich u dzieci i młodzieży.
Zobacz: PILNE! Są pierwsze zatrzymania po fałszywych alarmach! Szef MSWiA zdradza, kim są podejrzani
Leśkiewicz przypomniał również, że prezydent podpisał już odpowiednie przepisy dotyczące finansowania leczenia chorób rzadkich. - Pan prezydent podpisał 5 grudnia 2025 r. nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, w której znalazły się rozwiązania zaproponowane przez pana prezydenta a umożliwiające finansowanie leczenia chorób rzadkich u dzieci i młodzieży - przekazał. Następnie podkreślił, że mechanizmy umożliwiające finansowanie terapii już istnieją, a teraz konieczne są dalsze działania po stronie rządu. - Od kilku miesięcy są więc gotowe mechanizmy finansowania leczenia cierpiących dzieci. Zgodnie z art. 68 Konstytucji RP każdy ma prawo do opieki medycznej a władze publiczne mają obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom. W tej sprawie nie może być jakichkolwiek podziałów. Zdrowie dzieci jest najważniejsze. Są gotowe rozwiązania wdrożone dzięki decyzji prezydenta, czas na działanie rządu i znalezienie środków na leczenie - ocenił.
Galeria poniżej: Łatwogang już w Gdańsku! Dojechał tam rowerem z Zakopanego, zbierając 20 MILIONÓW dla chorych dzieci