Łatwogang zaapelował do Nawrockiego i Tuska. Jest szybka odpowiedź rzecznika prezydenta

Po swojej ostatniej akcji Łatwogang zaapelował do rządzących.

W specjalnym nagraniu tłumaczył powody swojej decyzji.

Na jego słowa postanowił zareagować szybko rzecznik prezydenta.

Rafał Leśkiewicz przedstawił jasne stanowisko KPRP.

Apel Łatwoganga

Łatwogang, youtuber którego niedawna akcja charytatywna dla Fundacji "Cancer Fighters" stała się sławna na całym świecie, bardzo dbał o tym, aby nie łączono jego działań z polityką. Kilka dni po swojej przejażdżce rowerowej z Zakopanego do Gdańska (w której zbierał pieniądze na dziecko chorujące na DMD), zwrócił się jednak publicznie do prezydenta Karola Nawrockiego i rządu, na czele którego stoi premier Donald Tusk. - W tym materiale zwracam się do pana prezydenta oraz rządu. Absolutnie nagrywam to bez żadnych podziałów. Nie jest to żaden rodzaj kontrowersji, nie szukam czegoś takiego. Jestem również osobą apolityczną. W żaden sposób nie chcę wchodzić w politykę (...) Zwracam się do prezydenta i do rządu. Odbyłem pewne rozmowy, które dają mi poczucie, że jest możliwość, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. Może jest możliwość, żeby prezydent wraz z rządem w jakiś sposób połączyli siły (...) Jestem pewny, że cały rząd, prezydent, wszystkie instytucje państwowe, wszyscy jesteśmy zgodni, że chcielibyśmy, żeby te dzieciaki mogły przeżyć życie i być zdrowe - mówił na nagraniu.

Reakcja Pałacu Prezydenckiego

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z "Faktem" odniósł się do nagrania Łatwoganga. - Prezydent Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą systemowego rozwiązania problemów związanych z finansowaniem leczenia chorób rzadkich, do których należy między innymi dystrofia mięśniowa - oznajmił, dodając przy tym, że jego przełożony podpisał też już odpowiednie przepisy dotyczące finansowania leczenia chorób rzadkich u dzieci i młodzieży.

Leśkiewicz przypomniał również, że prezydent podpisał już odpowiednie przepisy dotyczące finansowania leczenia chorób rzadkich. - Pan prezydent podpisał 5 grudnia 2025 r. nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, w której znalazły się rozwiązania zaproponowane przez pana prezydenta a umożliwiające finansowanie leczenia chorób rzadkich u dzieci i młodzieży - przekazał. Następnie podkreślił, że mechanizmy umożliwiające finansowanie terapii już istnieją, a teraz konieczne są dalsze działania po stronie rządu. - Od kilku miesięcy są więc gotowe mechanizmy finansowania leczenia cierpiących dzieci. Zgodnie z art. 68 Konstytucji RP każdy ma prawo do opieki medycznej a władze publiczne mają obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom. W tej sprawie nie może być jakichkolwiek podziałów. Zdrowie dzieci jest najważniejsze. Są gotowe rozwiązania wdrożone dzięki decyzji prezydenta, czas na działanie rządu i znalezienie środków na leczenie - ocenił.

