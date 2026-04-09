Maciej Zakościelny chudł w oczach przez "przejścia zdrowotne". Dopiero teraz wyznał prawdę!

Jeszcze kilka lat temu Maciej Zakościelny (45 l.) niemal nie schodził z planu filmowego. Był pierwszym wyborem do roli amantów w komediach romantycznych, ale z sukcesami grał również w produkcjach bardziej dramatycznych. Jego nazwisko regularnie pojawiało się na listach najprzystojniejszych aktorów w Polsce. Zyskał nawet przydomek "polskiego Brada Pitta".

Od pewnego czasu coraz rzadziej można go zobaczyć na dużym ekranie. Maciej Zakościelny wyraźnie wycofał się z życia publicznego. Do sporych zmian zaszło również w osobistym życiu aktora. Na początku 2024 roku rozstał się z wieloletnią partnerką. Z modelka Pauliną Wyką (40 l.) związany był przez dekadę. Para doczekała się dwóch synów.

Gdy po rozstaniu Maciej Zakościelny zaczął pojawiać się publicznie, fani od razu zwrócili uwagę na jego wygląd. Gwiazdor "Tylko mnie kochaj" wyraźnie schudł i dosłownie znikał w oczach. Jego radykalna metamorfoza wywołała falę zaniepokojenia. Część internautów zaczęła się nawet doszukiwać u niego poważnej choroby.

Zobacz również: Po "TzG" mieli być tylko znajomymi. Nowe doniesienia podgrzewają atmosferę wokół Zakościelnego i Janickiej

Maciej Zakościelny przerwał milczenie. Miał problemy ze zdrowiem

Aktor w rozmowie z portalem Złota Scena starał się uspokoić zaniepokojonych fanów. Wyznał, że nie choroba, ale dieta odpowiadają za jego przemianę:

Bardzo dobrze się czuję. Robię Intermittent Fasting, czyli post przerywany - wyznał Zakościelny.

Jesienią 2024 roku aktor wziął udział w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Przystojny aktor tańczył razem z Sarą Janicką (31 l.). Z utalentowana tancerką łączony jest do dziś. Sara rozwiodła się z mężem, a według plotek spędza wiele czasu ze swoim byłym kolegą z programu. Maciej wspierał ją podczas poprzedniej edycji programu. Sami zainteresowani nie komentują plotek.

Teraz Maciej Zakościelny postanowił wyznać prawdę, ale na inny temat. W rozmowie z "Życiem na gorąco" przyznał, że za znaczną utratą wagi kryło się coś więcej niż tylko dieta. Okazuje się, że zmagał się z pewnymi problemami ze zdrowiem, do których doszły rewolucje w życiu miłosnym.

Byłem akurat wtedy po rozstaniu z moją ówczesną partnerką, matką moich dzieci. [...] Miałem też takie prywatne, że tak powiem, przejścia zdrowotne, o których myślę, że jeszcze nie pora mówić - powiedział Zakościelny.

Aktor nie powiedział jednak z czym konkretnie się zmagał ani jaki jest jego obecny stan zdrowia. Dodał za to, że musi mieć czas, żeby "dojrzeć do wypowiedzi, i pewnie taki dzień nadejdzie".

Zobacz również: Maciej Zakościelny łysy?! Aktor pokazał się bez włosów. Szokująca metamorfoza

