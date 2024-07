Maciej Zakościelny niknie w oczach. Fani są zaniepokojeni stanem jego zdrowia. Aktor tłumaczy utratę wagi

Maciej Zakościelny niknie w oczach. Fani są zaniepokojeni stanem jego zdrowia

Maciej Zakościelny wiele lat temu, na początku swojej kariery aktorskiej występował w niemal każdej komedii romantycznej. Wówczas wzdychały do niego tysiące Polek i szybko zdobył tytuł jednego z najprzystojniejszych aktorów w naszym kraju. Ba! Swego czasu był nawet uznawany za polskiego Brada Pitta. Zdobył serca widzów rolami w takich produkcjach jak "Tylko mnie kochaj", "Kryminalni" czy "Czas honoru". Jednak w ostatnich latach coraz rzadziej można go zobaczyć na dużym ekranie. Aktor wyraźnie wycofał się z życia publicznego. Już w zeszłym roku w sieci pojawiły się zdjęcia odmienionego Zakościelnego, które bardzo zaniepokoiły jego fanów. Zakościelny był na nich ogolony na łyso, a z jego twarzy zniknął zarost, co tylko podkreśliło szczuplejszą sylwetkę aktora. Wówczas niektórzy wręcz zaczęli doszukiwać się poważnej choroby u Macieja Zakościelnego. "Jak zdrowie?", "Wszystko dobrze?", "Czy pan choruje?" - dopytywali zaniepokojeni.

Aktor tłumaczy się z utraty wagi

W jednym z niedawnych wywiadów dla portalu Złota Scena, Maciej Zakościelny odpowiedział zaniepokojonym jego wyglądem fanom. Okazuje się, że szczupła sylwetka aktora jest efektem świadomej pracy nad zdrowiem i stylem życia. Jak sam twierdzi, jakiś czas temu zdecydował się na specjalną dietę, która wymaga dużej kontroli i samozaparcia. - Bardzo dobrze się czuję. Robię Intermittent Fasting, czyli post przerywany - zaznaczył w wywiadzie.

Na czym polega dieta Macieja Zakościelnego?

Post przerywany polega na spożywaniu posiłków w ściśle określonym czasie. Najczęściej stosuje się ten post w formie 18/6, czyli przez 18 godzin nie je się nic, a przez kolejne 6 wszystko to, na co ma się ochotę.

