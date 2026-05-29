TREND ALERT: Plecionki, koraliki i letni luz. Odkryj najmodniejsze torebki na lato od OCHNIK!

Oto 5 hitów z letniej kolekcji OCHNIK, obok których nie sposób przejść obojętnie:

1. Półokrągła beżowa plecionka (TOREC-0940-1E)Niezwykle oryginalna propozycja dla miłośniczek niebanalnego designu. Ta półokrągła torebka wykonana z naturalnego włókna (słomki) to idealny mariaż modnego kształtu i funkcjonalności. Wnętrze skrywa pojemną komorę zabezpieczoną tekstylnym ściągaczem, a odpinany, regulowany pasek w kolorze klasycznego brązu pozwala na noszenie jej na wiele sposobów. Eleganckiego sznytu dodaje detal w postaci skórzanego paska z ozdobnym logotypem marki.

Jak nosić? Idealna zarówno do casualowych szortów, jak i zwiewnych sukienek maxi w klimacie boho.

2. Torebka z koralików (TOREC-1144-0C)

Letnie wieczory wymagają wyjątkowej oprawy. Kremowa torebka wykonana w całości z dekoracyjnych koralików to propozycja, która natychmiast przyciąga wzrok i nadaje stylizacji artystycznego charakteru. Model posiada bawełnianą podszewkę ze ściągaczem oraz subtelną, złotą zawieszkę z emblematem OCHNIK. Ten oryginalny element garderoby, zastąpi niejedną biżuterię.

Jak nosić? Niezastąpiona na letnie przyjęcia, wesela, randki czy wieczorne koktajle. Genialnie pasuje do satynowych slip dress i eleganckich garniturów z lnu.

Shopperka 2w1 z podwójnymi rączkami (TOREC-1217-1E)

Duża torebka typu shopper z miękkiej, sztucznej słomki w odcieniu naturalnego beżu z brązowymi akcentami to kwintesencja letniej praktyczności. Jej największym wyróżnikiem jest genialna konstrukcja z aż czterema rączkami - dwoma krótszymi (do ręki) i dwoma dłuższymi (na ramię). Otwartą formę uzupełnia funkcjonalny wewnętrzny worek ze ściągaczem, który gwarantuje bezpieczeństwo zawartości podczas miejskich i wakacyjnych eskapad.

Jak nosić? Niezastąpiona towarzyszka na plażę, zakupy czy spacer po nadmorskim deptaku w towarzystwie lnianego kompletu.

Słomkowa klasyka w wersji XXL (TOREC-1223-1E)

Dla kobiet, które potrzebują pomieścić w torebce „cały swój świat”, OCHNIK przygotował imponującą beżową shopperkę wykonaną w 100% z naturalnej słomki. Lekka, misternie pleciona forma, magnetyczne zapięcie oraz niezwykła pojemność czynią z niej wakacyjny ideał. Front torebki zdobi subtelny logotyp marki, podkreślający jej luksusowy charakter.

Jak nosić? Noś ją z klasyczną białą koszulą oversize, jeansowymi szortami i skórzanymi klapkami, tworząc niezobowiązujący, wielkomiejski look.

Mini koszyczek w stylu Safari (TOREC-1230-1E)

Mała, urocza torebka w formie sztywnego koszyczka to dowód na to, że detale tworzą styl. Połączenie plecionki z elementami imitacji skóry tworzy ponadczasowy kontrast. Mimo kompaktowych rozmiarów, torebka jest świetnie zorganizowana - posiada wewnętrzne kieszonki (w tym na suwak), bawełnianą podszewkę, praktyczne rączki oraz długi, odpinany pasek.

Jak nosić? Doskonała do dziewczęcych, letnich stylizacji - pasuje do jasnych ubrań, jeansowych kurtek i klasycznych rzymianek.