IN YOUR GLOW ERA! Nowy wymiar rozświetlenia od SENSUM MARE

Nowość wpisuje się w hasło kampanii „IN YOUR GLOW ERA” - celebrujące kobiecość, pewność siebie i blask, który staje się elementem codziennego rytuału pielęgnacyjnego.Lekka, wodna formuła mgiełki została opracowana tak, by natychmiast nadawać skórze wielowymiarowy efekt rozświetlenia bez uczucia lepkości czy tłustego filmu. Delikatnedrobinki odbijające światło tworzą subtelny efekt satynowej skóry, który w świetle nabiera jeszcze bardziej świetlistych refleksów.

ALGOGLOW – efekt glow 365 dni w roku

Kultowa już linia ALGOGLOW od SENSUM MARE bazuje przede wszystkim na formule rozświetlenia skóry za pomocą drobinek, które subtelnie rozświetlają i wyrównują koloryt,zapewniając natychmiastowy efekt muśniętej słońcem skóry. Do tej pory kosmetyki z tej serii obejmowały wielofunkcyjny rozświetlająco-wygładzający krem do twarzy,rozświetlająco-pielęgnujący krem pod oczy oraz upiększająco-rozświetlający balsam do ciała. Teraz linia ALGOGLOW staje się jeszcze bardziej kompleksowa i obejmujecałościowe wykończenie pielęgnacji.

Czym wyróżnia się nowość?

Formuła mgiełki została wzbogacona o kompleks 5 alg oraz wodę z lodowca norweskiego, znaną ze swoich właściwości wspierających świeży i promienny wygląd skóry. Starannie dobrane składniki pielęgnujące pomagają przywrócić komfort, pozostawiając skórę miękką, świeżą i przyjemnie otuloną eleganckim, kobiecym zapachem utrzymującym się przez wiele godzin.

Nowa mgiełka ALGOGLOW została stworzona dla osób, które chcą w szybki sposób podkreślić naturalny koloryt skóry oraz nadać jej zdrowy, promienny wygląd. Produktdoskonale sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji - wszędzie tam, gdzie liczy się efekt świetlistej, zadbanej skóry.

Więcej niż rozświetlenie

Linia ALGOGLOW od początku powstawała z myślą o kobietach, które chcą podkreślać swoje naturalne piękno, a nie je maskować. Nasza nowość jest odpowiedzią na rosnącąpotrzebę produktów wielozadaniowych - takich, które łączą pielęgnację, efekt upiększenia i przyjemność stosowania. Chcieliśmy stworzyć kosmetyk, który będzie dopełnieniem każdej stylizacji i pozwoli skórze dosłownie wejść w swoją glow era – tłumaczą założyciele marki SENSUM MARE, Łukasz Kołodziejek i Maciej Tęsiorowski.

Glow skin pozostaje jednym z najsilniejszych trendów we współczesnym świecie beauty. Coraz częściej blask nie jest już kojarzony wyłącznie z makijażem, ale przede wszystkimze zdrowo wyglądającą, wypielęgnowaną skórą. Mgiełka rozświetlająca ALGOGLOW odpowiada na ten kierunek, łącząc efekt natychmiastowego glow z lekką pielęgnacją i zmysłowym wykończeniem, które podkreśla naturalną świetlistość skóry.

Premierowa mgiełka rozświetlająca ALGOGLOW jest już dostępna na stronie marki: sensummare.pl

i Autor: SENSUM MARE/ Materiały prasowe