SPF to nowy longevity beauty. Skóra starzeje się dziś szybciej nie przez wiek, ale przez mikrouszkodzenia DNA

— Jako dermatolog zawsze podkreślam, że fotostarzenie nie jest jedynie kwestią estetyki, lecz odzwierciedleniem kumulujących się uszkodzeń komórkowych wywołanych promieniowaniem UV. Proces ten wpływa na DNA, nasila stres oksydacyjny oraz prowadzi do degradacji włókien kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jędrność i elastyczność skóry. W efekcie bezpośrednio oddziałuje na jej prawidłowe funkcjonowanie. Dziś wiemy, że ochrona przed fotostarzeniem to nie tylko profilaktyka zmarszczek, ale przede wszystkim inwestycja w długoterminowe zdrowie skóry — podkreśla dr Gabriel Serrano, dermatolog i założyciel marki Sesderma.

Nowoczesna dermatologia mówi dziś wprost o dimerach tyminy, zmianach w materiale genetycznym komórek, które zaburzają ich prawidłowe funkcjonowanie i przyspieszają proces fotostarzenia. To właśnie na tym poziomie zaczyna się utrata jędrności, zmiany w kolorycie skóry i powstają przebarwienia. W odpowiedzi na ten kierunek rozwija się nowa generacja dermokosmetyków określanych jako smart SPF. To produkty, które nie tylko chronią przed promieniowaniem UV, ale wspierają również procesy naprawcze skóry.

Marka Sesderma od lat rozwija technologie oparte na nanotechnologii i liposomowych systemach transportu składników aktywnych. Linia Repaskin wykorzystuje technologię SHIELD-SYSTEM, łączącą filtry UV z kompleksem enzymów wspierających naprawę uszkodzeń DNA wywołanych ekspozycją na słońce.

Odpowiedzią na rosnący trend urban longevity są fotoprotektory Repaskin Urban 365 , stworzone z myślą o skórze funkcjonującej w środowisku miejskim, narażonej nie tylko na promieniowanie UV, ale również smog, światło niebieskie i przewlekły stres oksydacyjny. Linia obejmuje trzy produkty odpowiadające na różne potrzeby skóry: Repaskin Urban Anti-Aging SPF 50+ o działaniu przeciwstarzeniowym i wspierającym naprawę DNA, Repaskin Urban Sensitive Skin SPF 50+ przeznaczony dla skór wrażliwych i reaktywnych oraz Repaskin Urban Bleaching SPF 50+ ukierunkowany na przebarwienia i nierówny koloryt. Wszystkie formuły wykorzystują technologię SHIELD-SYSTEM oraz kompleks antyoksydacyjny wspierający ochronę skóry przed procesami przyspieszającymi fotostarzenie w nowoczesnym środowisku miejskim.

Na wakacjach sprawdzi się z kolei Repaskin Dry Touch SPF 50+, fotoprotektor łączący wysoką ochronę przeciwsłoneczną z lekką, komfortową formułą o naturalnym, matowym wykończeniu. Oprócz filtrów UV zawiera kompleks antyoksydacyjny z witaminą C, kwasem hialuronowym i ekstraktem z miłorzębu japońskiego, wspierający neutralizację wolnych rodników generowanych przez promieniowanie UV i IR-A.

Longevity skin nie kończy się dziś na samej ochronie przeciwsłonecznej. Coraz większą rolę odgrywają technologie wspierające regenerację skóry po przewlekłej ekspozycji na promieniowanie UV i stres oksydacyjny. Sesderma EXOSES krem koncentruje się na odbudowie bariery hydrolipidowej, wyrównaniu kolorytu i regeneracji skóry narażonej na fotostarzenie, natomiast Sesderma EXOSES Elixir wspiera procesy naprawcze skóry i działa na konsekwencje wieloletnich uszkodzeń środowiskowych, takie jak przebarwienia, utrata gęstości czy nierówna struktura skóry.

Współczesny beauty coraz wyraźniej odchodzi od estetyki „anti-aging” na rzecz longevity, myślenia o skórze jak o biologicznym systemie, który każdego dnia podlega procesom uszkodzeń i regeneracji. I właśnie dlatego SPF przestaje być dziś kosmetykiem „na lato”. Staje się jedną z najważniejszych technologii wspierających długofalowe zdrowie skóry.

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe KPRM

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe