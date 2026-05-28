Pięć trendów w okularach przeciwsłonecznych na 2026 rok: Wyraziste oprawki, przyciemniane szkła i ponadczasowe kształty

ALENSA PREZENTUJE NOWĄ KOLEKCJĘ SS2026

Trend nr 1: Wąskie oprawki i estetyka lat 90.

Wąskie, wydłużone kształty utrzymują się na szczycie trendów już od kilku sezonów i nic nie wskazuje na to, by miały zniknąć. Inspiracje latami 90. są wyraźnie widoczne, jednak współczesne modele sprawiają wrażenie bardziej wyważonych i wygodniejszych w noszeniu niż ich pierwowzory. Design stał się prostszy, linie bardziej dopracowane, a szczególny nacisk położono na proporcje, które pasują niemal do każdego typu twarzy.

Charakterystyczne dla tego trendu są prostokątne lub lekko owalne kształty, które optycznie wysmuklają rysy twarzy i nadają spojrzeniu wyrazistości. Najczęściej pojawiają się w klasycznej czerni, metalicznych odcieniach lub z delikatnie przyciemnianymi szkłami, które nadają całości bardziej modowego charakteru. Siłą tego trendu jest jego uniwersalność. Doskonale sprawdza się zarówno w minimalistycznych stylizacjach, jak i jako kontrastowy element bardziej wyrazistych outfitów. Efektem są okulary, które pełnią rolę subtelnego detalu spajającego całą stylizację, bez ostentacyjnego efektu „wow”, ale z ponadczasowym charakterem, który zapada w pamięć.

i Autor: ALENSA/ Materiały prasowe

i Autor: ALENSA / Materiały prasowe

Trend nr 2: Wyraziste, masywne oprawki

Jeśli wąskie oprawki stawiają na subtelność, masywne modele idą w zupełnie przeciwnym kierunku. Grube ramki, wyrazista konstrukcja i większe proporcje sprawiają, że trudno przejść obok nich obojętnie – i właśnie o to chodzi. Te okulary nie są jedynie dodatkiem, lecz kluczowym elementem stylizacji, który nadaje jej charakter.

Oprócz klasycznych, ciemnych modeli coraz większą popularność zdobywają także transparentne i kolorowe oprawki, które prezentują się świeżo i nowocześnie. Geometryczne, kanciaste formy dodają stylizacji wyrazistości, natomiast fasony oversize skutecznie przyciągają uwagę. Kluczem do noszenia takich modeli jest kontrast. Im prostsza reszta stylizacji, tym bardziej okulary mogą grać pierwsze skrzypce. Właśnie dlatego trend ten pojawia się zarówno w street style’u, jak i modowych editorialach, gdzie stanowi szybki sposób na dodanie całości charakteru bez konieczności tworzenia skomplikowanego looku – mówi Petra Kasalová, stylistka alensa.pl.

i Autor: ALENSA / Materiały prasowe

Trend nr 3: Retro vibe w nowoczesnym wydaniu

Inspiracje stylem retro należą do najmocniejszych trendów tego sezonu, ale nie chodzi tu o dosłowny powrót do przeszłości. Współczesne modele reinterpretują estetykę lat 60. i 70. nadając im aktualny charakter i sprawiając, że są łatwe do stylizowania na co dzień. To właśnie połączenie nostalgii z nowoczesnym designem sprawia, że stają się uniwersalnym dodatkiem pasującym niemal do każdej stylizacji. Charakterystyczne są okrągłe i owalne kształty, kocie oprawki, szkła oversize oraz wyraziste acetatowe ramki nawiązujące do kultowych modeli sprzed dekad.

Lata 60. widoczne są przede wszystkim w czystszych liniach i eleganckiej prostocie, natomiast lata 70. wnoszą bardziej swobodne formy, cieplejsze odcienie i subtelny, boho charakter. Dzięki temu okulary prezentują się stylowo, ale jednocześnie swobodnie i naturalnie wpisują się w codzienne stylizacje. Ich dużą zaletą jest uniwersalność, równie dobrze uzupełniają minimalistyczne zestawy, jak i bardziej wyraziste outfity. Efektem są modele z charakterem, które nie wyglądają przesadnie i zachowują ponadczasowy charakter.

i Autor: ALENSA / Materiały prasowe

Trend nr 4: Nowoczesna metalowa klasyka

Metalowe oprawki od lat zajmują mocną pozycję w trendach, jednak w tym sezonie stają się jeszcze lżejsze i bardziej minimalistyczne. Design pozbawiony zbędnych detali, skupia się na precyzyjnym wykonaniu, prostych liniach i harmonijnych proporcjach. Efektem są modele, które są subtelne i dopracowane w każdym szczególe.

Pilotki, okrągłe i owalne fasony pojawiają się w delikatniejszej odsłonie – z łagodnymi liniami i smuklejszą konstrukcją, dzięki czemu dobrze układają się na twarzy i nie dominują całej stylizacji. Kolorystyka pozostaje stonowana, dominują odcienie złota, srebra oraz ciemniejsze metaliczne tony, co sprawia, że takie okulary są uniwersalnym wyborem na co dzień. Siłą tego trendu jest jego ponadczasowość. To nie chwilowa moda jednego sezonu, ale styl, do którego można wracać i który sprawdza się przy różnych okazjach — dodaje stylistka Petra Kasalová.

i Autor: Alensa/ Materiały prasowe

Trend nr 5: Color pop i przyciemniane szkła

Podczas gdy minimalistyczne metalowe modele pozostawiają przestrzeń dla stylizacji, te okulary zdecydowanie przejmują główną rolę. Intensywne kolory, odważne połączenia i wyraziste oprawki sprawiają, że stają się dominującym elementem outfitu, który natychmiast przyciąga uwagę. W trendach pojawiają się nasycone odcienie zieleni, czerwieni czy fioletu, a także transparentne modele, które ciekawie pracują ze światłem i strukturą materiału. Liczy się nie tylko sam kolor, ale również kontrast, czyli zestawienie barwnej oprawki z przyciemnianymi szkłami, połączenie dwóch różnych odcieni czy miks intensywnego koloru ze zwierzęcym printem.

Jednym z najmocniejszych trendów sezonu są także przyciemniane szkła. Delikatnie barwione soczewki potrafią całkowicie zmienić charakter okularów i sposób, w jaki prezentują się w stylizacji. W tym roku dominują żółte, niebieskie i brązowe odcienie, od subtelnego tonowania po bardziej wyraziste filtry kolorystyczne, takie jak na przykład kolory tęczy. Popularnością cieszą się również szkła gradientowe, przechodzące od ciemniejszych do jaśniejszych tonów, które nadają modelom elegancki, luksusowy charakter. Dobrą wiadomością jest także to, że do większości okularów przeciwsłonecznych można dziś bez problemu wykonać również szkła korekcyjne.

i Autor: Alensa/ Materiały prasowe

Szeroki wybór okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych zgodnych z najnowszymi trendami, a także produktów do pielęgnacji wzroku, dostępny jest na stronie internetowej alensa.pl oraz w salonach optycznych Alensa w Warszawie (Złote Tarasy, ul. Złota 59), Krakowie (ul. Jana Dekerta 24) i Katowicach (ul. 3 Maja 17).