Odpuść hennę! Dodaj 2 łyżeczki do miodu i nałóż na swoje jasne brwi. Po 20 minutach będą naturalnie ciemniejsze, a rysy twarzy się wyostrzą. Sposób na przyciemnienie brwi bez henny 

Marzysz o modnych, ciemniejszych brwiach, ale obawiasz się trwałej henny i szukasz bezpiecznej alternatywy?

Poznaj genialny domowy sposób, który wykorzystuje zaledwie dwa składniki z Twojej kuchni, by naturalnie przyciemnić brwi i podkreślić spojrzenie.

Sprawdź, jak w prosty sposób przygotować tę magiczną miksturę i w zaledwie 20 minut cieszyć się wyrazistym efektem bez wychodzenia z domu!

Sposób na przyciemnienie brwi bez henny

Od kilku lat panuje moda na ciemniejsze brwi. Kobiety stawiają na wyrazistą oprawę swoich oczu i decydują się na zabiegi w salonach kosmetycznych, na przykład hennę. Taki zabieg sprawia, że rysy twarzy się wyostrzają, a spojrzenie nabiera tajemniczości i głębi. Wówczas można odpuścić nawet mocniejszy makijaż, gdyż brwi wizualnie grają pierwsze skrzypce. Jednak najtrudniejszy jest dobór odpowiedniego do naszej urody koloru brwi. Często do ideału dochodzimy metodą prób i błędów. tak czy inaczej wiele pań chce choć sprawdzić, jak wyglądałaby w ciemniejszej oprawie oczu, dlatego stosuje hennę na brwi zanim zdecyduje się na trwały zabieg w gabinecie kosmetycznym, na przykład na makijaż permanentny. Jednak tę metodę można zastąpić domowym sposobem na przyciemnienie brwi. Jedyne czego potrzebujesz to: ziarenka kawy, młynek oraz miód. Jak przyciemnić swoje jasne brwi domowym sposobem?

Dodaj 2 łyżeczki do miodu i nałóż na swoje jasne brwi. Po 20 minutach będą naturalnie ciemniejsze

Przyciemnianie brwi kawą to naturalny sposób na dodanie im intensywniejszego koloru. Jak to zrobić? Najpierw zmiel około 2 łyżki kawy. Następnie zaparz esencjonalny wywar. Użyj mniejszej ilości wody niż zwykle, aby uzyskać bardziej skoncentrowany napar. Przelej ostudzoną kawę do miseczki. Możesz dodać do kawy odrobinę miodu lub oleju kokosowego. Miód ma właściwości nawilżające, a olej kokosowy może pomóc w utrzymaniu koloru. Następnie nałóż cienką warstwę wazeliny lub oleju kokosowego wokół brwi, aby zapobiec zabarwieniu skóry. Zanurz szczoteczkę w mieszance kawowej. Delikatnie przeczesz nią brwi, nakładając mieszankę równomiernie na wszystkie włoski. Upewnij się, że brwi są dokładnie pokryte. Pozostaw mieszankę na 20-30 minut. Im dłużej, tym ciemniejszy efekt. Zmyj kawę ciepłą wodą i osusz.

