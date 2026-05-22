Jak często myć włosy po 50-tce? Znana fryzjerka mówi wprost. Dzięki temu pasma będą miękkie i gładkie

Jak często myć włosy po 50-tce? Znana fryzjerka mówi wprost

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak często powinno się myć włosy, aby uniknąć chorób skóry głowy i sprawić, że pasma będą zdrowe i lśniące. Tu oczywiście kluczowy jest fakt, jaki typ włosów posiadamy. Jedni mają problem z przetłuszczającymi się włosami, inni z puszącymi i przesuszonymi, a inni z kolei zmagają się z łupieżem. Okazuje się również, że znaczenie ma to, w jakim wieku jesteśmy. Otóż nie jest żadną tajemnicą fakt, że wraz z upływem lat zmienia się struktura włosa, ale też nasza skóra, która jest o wiele bardziej sucha niż wiele lat wcześniej. Ten temat poruszyła znana hollywoodzka fryzjerka, Sheryl Marks. Ekspertka zaznaczyła właśnie, że wraz z wiekiem struktura włosów się zmienia i stają się one twardsze, dlatego codzienne mycie nie jest wskazane. Jak często zatem kobiety po 50-tce powinny myć włosy? Zdaniem fryzjerki wystarczy, że kobiety po 50-tce będą myć włosy dwa razy w tygodniu. Niezależnie od typu pasm, kluczowe jest stosowanie wysokiej jakości szamponu i odżywki. Marks rekomenduje również produkty z olejkiem arganowym, który zmiękcza, uelastycznia i chroni włosy przed łamaniem.

Prawidłowe mycie włosów. Jak to robić, aby były zdrowe i lśniące?

W myciu włosów bardzo ważne jest zarówno dobranie odpowiedniego szamponu oczyszczającego skórę głowy, jak i mycie jej odpowiednio często. Niestety wiele z nas popełnia dość spory błąd i myje włosy dopiero, gdy są widocznie przetłuszczone lub skóra głowy zaczyna swędzieć. Szczegółowo mówi o tym trycholożka, Olga Poniatowska.

Nie myjemy głowy, tylko dlatego, że jest tłusta, czy swędzi. Głowę myjemy dla higieny, a higieniczne mycie głowy to mycie jej co 3 dni. Brud nie zawsze widać, ale uwierz mi - on jest. Włosy idealnie pochłaniają zapachy, zanieczyszczenia i kurz, a potem dotykasz nimi poduszki. Są też najbliżej Twojej twarzy.

- zaznaczyła ekspertka w jednym ze swoich postów. Istotne w pielęgnacji włosów jest podwójne mycie głowy. Nakładajmy szampon na głowę dwa razy, aby skutecznie usunąć ze skóry i kosmyków zabrudzenia. Pierwsze mycie usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum i resztki produktów do stylizacji. Drugie mycie skupia się na oczyszczeniu skóry głowy i włosów, zapewniając im dogłębne nawilżenie i odżywienie. Myjąc włosy dwa razy sprawimy, że będą piękne, zdrowe i świeże przez wiele dni.

Częste błędy popełniane podczas mycia głowy

Podczas mycia włosów łatwo o błędy, które mogą przyczynić się do szybszego przetłuszczania. Jednym z nich jest używanie zbyt gorącej wody, która stymuluje gruczoły łojowe do intensywniejszej pracy. Zawsze staraj się myć włosy letnią wodą, a na koniec spłucz je chłodniejszą, aby domknąć łuski włosa i dodać im blasku. Kolejny błąd to nakładanie odżywki na całą długość włosów, włącznie ze skórą głowy. Odżywka powinna być aplikowana tylko od połowy długości włosów, skupiając się na końcówkach, aby nie obciążać nasady i nie przyspieszać przetłuszczania. Pamiętaj też o dokładnym spłukiwaniu – resztki szamponu czy odżywki obciążają włosy i sprawiają, że szybciej wyglądają na nieświeże. Kolejnym błędem, który źle wpływa na zdrowie naszych włosów, jest zbyt intensywne szorowanie skóry głowy i pasm podczas ich mycia. W efekcie stają się poplątane, matowe i trudne do rozczesania.

