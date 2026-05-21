Luãre - polska marka nowoczesnej pielęgnacji włosów - rozpoczyna wyłącznościowe partnerstwo z Sephora w Polsce i Czechach.

Produkty Luãre pojawią się łącznie w 12 wyselekcjonowanych perfumeriach Sephora w Polsce i Czechach oraz w kanałach online. W każdej z nich Luãre pojawi się w dedykowanej przestrzeni, zaprojektowanej tak, by oddać estetykę i charakter marki.

Partnerstwo Sephora i Luãre to kolejny sygnał dynamicznego rozwoju polskiego segmentu kosmetyków premium oraz rosnącej pozycji lokalnych marek na europejskim rynku beauty. Luãre od początku konsekwentnie rozwija swoją filozofię świadomej pielęgnacji włosów, łącząc bogate, wielofunkcyjne formuły oszczędzające czas z luksusowymi akcesoriami tworzonymi we współpracy z europejskimi manufakturami. W krótkim czasie od debiutu marka zdobyła zaufanie klientów i społeczności internetowej, a także została dostrzeżona przez branżę, otrzymując liczne nominacje i nagrody w prestiżowych konkursach kosmetycznych oraz biznesowych.

Bardzo cieszymy się z pojawienia Luãre w naszym portfolio. Pielęgnacja włosów to jedna z najszybciej rozwijających się kategorii kosmetycznych i obszar, w którym widzimy duży potencjał dalszego rozwoju. Luãre doskonale wpisuje się w filozofię Sephora - łączy skuteczność, świadome podejście do pielęgnacji oraz dopracowane doświadczenie marki. Jesteśmy przekonani, że spotka się z bardzo dobrym odbiorem naszych klientów - mówi Małgorzata Król, Dyrektor ds. Asortymentu Sephora PaC. Luãre powstało z inicjatywy Moniki Frydrych, od lat związanej z tworzeniem strategii dla międzynarodowych marek premium z branży beauty i retail. Dziś marka rozwija własną wizję nowoczesnej pielęgnacji włosów — bardziej świadomej, prostszej i skoncentrowanej na jakości, skuteczności oraz dopracowanym wzornictwie. Filozofia marki opiera się na idei „better hair, less to think about” — mniej decyzji, mniej kroków i mniej skomplikowanych rytuałów, bez kompromisu w efektach. Od początku wiedzieliśmy, że szukamy partnera, który nie tylko rozumie naszą wizję marki, ale także potrafi wspierać jej rozwój w dłuższej perspektywie. Sephora była dla nas naturalnym wyborem - ze względu na wyjątkowe podejście do budowania portfolio oraz sposób współpracy z markami, które wyznaczają dziś kierunki całej branży beauty - mówi Monika Frydrych, założycielka i CEO Luãre. W Luãre od początku myślimy globalnie. Wierzymy, że polskie marki kosmetyczne nie mają dziś powodów do kompleksów — zarówno pod względem jakości, jak i ambicji - dodaje Monika Frydrych, założycielka i CEO Luãre.

Lokalne marki coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność na rynkach międzynarodowych, a polski sektor beauty staje się jednym z najbardziej dynamicznych w Europie.

Prrodukty Luãre będą dostępne wyłącznie w Sephora. Marka debiutuje w perfumeriach w maju, a dodatkowo na wyjątkowym wydarzeniu z okazji Dnia Matki, Sephora Beautiful MOMents, dedykowanym mamom i ich córkom.

Sephora x Luãre — piękna historia właśnie się zaczyna.

