Do ślubu tylko w takich butach! Ta wyjątkowa kolekcja nie tylko przyciąga wzrok, ale kusi jakościowym wykonaniem

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-21 12:57

Jest taki moment, tuż przed — gdy światło pada inaczej, gdy wszystko wydaje się lżejsze, bardziej przezroczyste. Ten jeden dzień w życiu kobiety, który nie przypomina żadnego innego. Kolekcja Bridal Vanda Novak powstała właśnie dla niego.

Vanda Novak

Autor: Vanda Novak / Materiały prasowe

Bestsellerowe modele marki powracają w odsłonach ślubnych: czółenka Alexandra, Pola i Diana w alabastrowej bieli, Charlie w odcieniu Milky Cream, sandały Holly i Wallis zdobione perłami, Marylin w perłowej satynie. Osobny rozdział to Kaja Pearl White — but z koronki, w którym tradycja spotyka nowoczesną sylwetkę. Koronkowe hafty to bezpośrednie nawiązanie do pierwszej kolekcji Vanda Novak — marka powstała w 2018 roku właśnie jako brand ślubny i ta kolekcja jest powrotem do jej korzeni.

Model Bella dobrze znany z kolekcji zeszłorocznej pojawia się w zaskakująco eterycznej formie — stworzony z jedwabnych satyn w odcieniach Blush Satin, Chiffon Ivory i Sky Satin, z charakterystyczną złotą kulą przy obcasie.

Buty ślubne Vanda Novak powstają z myślą o dwóch wymaganiach: muszą być równie piękne o świcie, co wygodne o północy. Każdy model kolekcji Bridal wyposażony jest w wkładkę memory foam — bo komfort w tym dniu nie jest luksusem, lecz koniecznością.

Kolekcja dostępna jest w butiku Vanda Novak przy ulicy Mokotowskiej 51/53 w Warszawie oraz na vandanovak.com.

  • Zdjęcia: Paulina Manterys
  • Asystent fotografa: Grzegorz Wełnicki
  • Video: Karolina Golis
  • Modelka: Michelle Gutknecht / Uncover Models
  • Stylizacja: Anka Dobrzańska
  • Makijaż: Magda Atkins
  • Włosy: Vince Vieira
  • Produkcja: Martyna Florkiewicz, Lena Żłobicka
