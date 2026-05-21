Nowość od INGLOT! Krem do twarzy CC Skin-Perfecting SPF 30 – makijaż, pielęgnacja i ochrona

Współczesny makijaż coraz wyraźniej zmierza w stronę naturalności i świadomej pielęgnacji. Trend skin-first beauty oraz niesłabnąca popularność efektu „no makeup makeup” redefiniują codzienne rytuały, stawiając na zdrowy blask skóry i minimalizm w kosmetyczce. Liczy się lekkość, wielofunkcyjność i formuły, które pracują na rzecz skóry — nie tylko jej wyglądu.

Odpowiedzią na te potrzeby jest nowy krem CC Skin-Perfecting SPF 30 od INGLOT. To połączenie makijażu i pielęgnacji w formule typu soft makeup & skincare hybrid, która wyrównuje koloryt, subtelnie udoskonala cerę i jednocześnie wspiera jej kondycję. Produkt wpisuje się w aktualne podejście do beauty — mniej warstw, więcej efektu.

Hybryda makijażu i codziennego wsparcia skóry

Nowoczesne formuły kremów CC wpisują się w potrzeby minimalistycznej rutyny, w której jeden produkt może pełnić kilka funkcji jednocześnie. Nowy krem CC od INGLOT został opracowany tak, aby w naturalny sposób wyrównywać koloryt i optycznie wygładzać jej strukturę, zapewniając efekt świeżego, świetlistego wykończenia. Krem chroni przy tym przed promieniowaniem UVA i UVB (SPF 30), wykorzystując 100% filtry mineralne, i wspiera codzienną pielęgnację skóry. Jego ultralekka, aksamitna konsystencja stapia się ze skórą, tworząc efekt second skin – bez uczucia obciążenia i bez efektu maski. Dostępny jest w bogatej gamie 11 odcieni, stworzonych dla różnych tonacji skóry.

Soft science beauty – pielęgnacja w formule CC

CC Skin-Perfecting SPF 30 oferuje formułę opartą na równowadze między efektem wizualnym a realnym wsparciem skóry. W jej składzie znajdziemy:

Prebiotyk (inulina z korzenia cykorii) wspiera równowagę mikrobiomu skóry i pomaga utrzymać jej zdrowy wygląd.

Ceramidy (NP, EOP, AP) wzmacniają barierę ochronną skóry i zapobiegają utracie wilgoci.

Kompleks ekstraktów roślinnych (wiciokrzew japoński, bazylia, grejpfrut, porost brodaczki) pełni funkcję naturalnego systemu wspierającego stabilność formuły.

Olej ze słodkich migdałów działa odżywczo i zmiękczająco, poprawiając komfort skóry.

Filtry mineralne zapewniają szerokie spektrum ochrony UVA i UVB.

Soft science beauty to kierunek, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w świecie kosmetyków kolorowych — i jednocześnie filozofia, którą INGLOT konsekwentnie rozwija w swoich formułach. Marka od lat stawia na połączenie makijażu z pielęgnacją, wzbogacając swoje produkty o starannie dobrane składniki aktywne, wspierające kondycję skóry na co dzień.

Krem CC jest dostępny aż w 11 odcieniach, opracowanych z myślą o różnych tonacjach i podtonach skóry:

Jasne tony: 501 Fair Cool, 502 Light Neutral

Jasno-średnie tony: 503 Light–Medium Neutral Olive, 504 Light–Medium Neutral, 505 Light–Medium Warm Golden

Średnie tony: 506 Medium Warm, 507 Medium Neutral

Średnio-ciemne i głębokie tony: 508 Medium–Deep Warm Golden, 509 Medium–Deep Warm, 510 Deep Warm Bronze, 511 Deep Warm

Każdy odcień został zaprojektowany tak, aby harmonijnie dopasowywać się do naturalnej karnacji, bez efektu sztucznego odcięcia. Efekt końcowy to makijaż, który działa zgodnie z ideą nowoczesnego beauty, w którym pielęgnacja i makeup tworzą spójną całość.

i Autor: INGLOT/ Materiały prasowe