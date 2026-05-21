L’Oréal Paris wkracza w świat glamour. Reklama „Diabeł ubiera się u prady 2” z Kendall Jenner i Simone Ashley zadebiutowała podczas gali Oskarów

Marka L’Oréal Paris nawiązała współpracę przy filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2” wytwórni 20th Century Studios, zapraszając widzów do świata, w którym moda jest językiem codzienności, a styl – deklaracją siły. Kampanię zainaugurowała wyjątkowa reklama z udziałem ambasadorek marki: Kendall Jenner i Simone Ashley, zaprezentowana podczas 98. ceremonii wręczenia Oscarów. Spot stanowi elegancki hołd dla ikonicznego magazynu „Runway” – miejsca, w którym rodzą się trendy, legendy i niezapomniane modowe momenty.

Spot, zrealizowany przez studio kreatywne Maximum Effort, rozgrywa się w charakterystycznym świecie filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”, ożywiając kultowe biura magazynu „Runway”. Oś fabularną stanowi nieoczekiwana pomyłka – Kendall Jenner zostaje wzięta za kandydatkę na nową asystentkę Mirandy Priestly. Reklama przedstawia również jedną z najnowszych asystentek Mirandy, Amari, w którą w filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2” wciela się Simone Ashley.

Kendall Jenner wspomina udział w kampanii jako spełnienie modowego marzenia:

– Spędzenie dnia w biurach „Runway” było czystą przyjemnością. Możliwość przejścia obok tej legendarnej recepcji, było jak wejście do filmu, który od lat mnie inspiruje. Jeszcze bardziej wyjątkowe było to, że mogłam dzielić ten moment z moją rodziną L’Oréal Paris. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą efekt tej współpracy.

Dla Simone Ashley praca przy projekcie okazała się jednym z przełomowych momentów kariery:

– Udział w „Diabeł ubiera się u Prady 2” to dla mnie prawdziwy zawodowy kamień milowy. Ożywienie tego świata w ramach współpracy z L’Oréal Paris było ogromną przyjemnością

Praca z zespołami L’Oréal Paris i Disneyem była inspirująca, a reakcje fanów filmu na to, co wspólnie stworzyliśmy, są czymś, na co naprawdę czekam.

O znaczeniu współpracy opowiada Laura Branik, Brand President L’Oréal Paris:

– Partnerstwo z filmem „Diabeł ubiera się u Prady 2” pozwoliło nam zaistnieć w momencie, który definiuje zarówno świat piękna, jak i popkulturę w skali odpowiadającej dziedzictwu tej ikonicznej historii. Inauguracja współpracy podczas gali Oscarów, poprzez spot oddający hołd filmowej narracji i łączący naszą ambasadorkę Kendall Jenner i Simone Ashley – była dla nas naturalnym i symbolicznym krokiem. To właśnie w takich momentach najpełniej wybrzmiewają wartości L’Oréal Paris: celebracja kobiet, które wyznaczają standardy, zarówno na ekranie, jak i w prawdziwym życiu.

Na DNA filmu zwraca uwagę również Lylle Breier, EVP, Partnerships, Promotions, Synergy & Events w Disney:

– Pewność siebie, glamour i inteligentny humor od zawsze stanowią serce „Diabeł ubiera się u Prady 2” – powiedziała Lylle Breier, EVP, Partnerships, Promotions, Synergy & Events w Disneyu. Tym bardziej cieszy nas współpraca z ikoną świata beauty, marką L’Oréal Paris, dzięki której możemy świętować premierę nowego filmu w sposób równie stylowy, co pełen lekkości i zabawy.