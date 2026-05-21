Letnia kolekcja COS inspirowana atmosferą riwiery

W letniej kampanii marki wystąpili: Mica Argañaraz, Luíza Perote, Leonard Kipker oraz Gaye Serigne, sfotografowani przez Marka Keana na Ateńskiej Riwierze. Skąpane w ciepłym, naturalnym świetle zdjęcia, oddają delikatny, a zarazem luksusowy charakter kolekcji.

Sezon definiuje czysta, minimalistyczna paleta kolorystyczna, oparta na ponadczasowej prostocie monochromatycznych stylizacji. Subtelne odcienie perłowej bieli i ciepłego kremu zostały wzbogacone różnorodnością materiałów i faktur, takich jak plisy, haft angielski oraz wykończenia scallop. Spokojne odcienie błękitu, zgaszonego różu i różanych tonów wprowadzają świeży, dyskretny akcent, dopełniony ziemistymi barwami gliny, terakoty i khaki.

W kolekcji damskiej charakterystyczne elementy garderoby zostały zreinterpretowane w nonszalanckim duchu. Komplety, wykonane ze szlachetnych tkanin o eleganckich fasonach, stają się kluczowym elementem wakacyjnych stylizacji. Sukienki prezentują nowoczesną, ponadczasową estetykę, wzbogaconą detalami z frędzli bouclé i transparentnymi panelami. Letnie szorty pojawiają się zarówno w dzianinowych zestawach w stylu preppy, jak i w miękkiej, satynowej wersji. Jedwab i len nadają lekkości spodniom, podkreślając charakter całej kolekcji.

Męska część linii, definiowana przez luźne kroje i lekkie tkaniny, łączy funkcjonalność z ponadczasowym designem, stawiając na naturalną wszechstronność. Nowoczesne, nieusztywnione fasony koszul, spodni i zestawów nadają klasycznemu krawiectwu świeżości, podczas gdy detale inspirowane odzieżą roboczą oraz miękka, rzeźbiarska dzianina wprowadzają wyrazistą fakturę i ducha eksploracji.

Uzupełnieniem kolekcji jest linia strojów kąpielowych z graficznymi, czarno-białymi wzorami, inspirowanymi nowoczesnym minimalizmem, a także eleganckie okulary przeciwsłoneczne o estetyce retro. Wśród damskich dodatków pojawiają się bogato tkana torba oraz eleganckie buty z miękkiej skóry i zamszu. W kolekcji męskiej znalazły się plecione skórzane sandały, łączące wygodę i design.

Wybrane modele są już dostępne online oraz w wybranych sklepach COS, a kolejne nowości będą pojawiać się przez cały sezon.

i Autor: COS/ Materiały prasowe

