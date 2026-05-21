Lato pełne stylowych możliwości

RIVIERA CHIC — WAKACYJNY DRESS CODE W WERSJI PREMIUM

Jeśli istnieje marka, która od lat definiuje pojęcie wakacyjnego glamour, to bez wątpienia MISSONI. Kultowy motyw zygzaka, subtelny błysk tkanin i charakterystyczne dzianiny włoskiego domu mody od dekad pozostają symbolem luksusowego beachwearu. W tym sezonie marka ponownie udowadnia, że kostium kąpielowy może być pełnoprawnym elementem stylizacji — szczególnie w duecie z oversize’ową koszulą narzuconą nonszalancko na ramiona i wiklinową torbą w stylu Riviera chic.

A co założyć, kiedy opuszczamy plażę, ale nadal chcemy wyglądać jakbyśmy właśnie wysiedli z łodzi zacumowanej gdzieś przy Lazurowym Wybrzeżu? SIMKHAI proponuje dzianinową sukienkę DANICA — minimalistyczną formę w pastelowe paski, z charakterystycznym fasonem typu mermaid silhouette, który subtelnie podkreśla sylwetkę i efektownie pracuje w ruchu. To model stworzony dokładnie na takie momenty, jak spacer uliczkami Saint-Tropez czy aperitivo o złotej godzinie.

AFTER SUNSET — LETNI GLAMOUR PO ZACHODZIE SŁOŃCA

Wieczorem wakacyjny dress code naturalnie skręca w stronę bardziej glamourowych stylizacji — pojawiają się satyna, odkryte plecy, slip dresses i fasony stworzone z myślą o koktajlach przy marinie, pool party czy kolacji, która szybko zamienia się w nocne wyjście.

Sukienka LA ROBE MISTRAL od JACQUEMUS przyciąga uwagę intensywnym odcieniem żółci, który świetnie podkreśla opaleniznę i idealnie wpisuje się w estetykę wakacyjnego statement looku. Całość dopełnia ultra zmysłowy dekolt na plecach typu water back, dzięki któremu model wygląda spektakularnie z każdej perspektywy.

Z kolei dla fanek bardziej minimalistycznego podejścia świetnym wyborem pozostają slip dresses inspirowane bieliźnianą estetyką lat 90. Satynowa sukienka VERA od BY MALENE BIRGER z koronkowymi detalami i opływającym sylwetkę fasonem doskonale odnajduje się podczas eleganckiego dinner party, ale równie dobrze wygląda zarzucona nonszalancko na bikini po całym dniu spędzonym na plaży.

FESTIWALOWY DRESS CODE — MODA, KTÓRA NIE KOŃCZY SIĘ POD SCENĄ

Muzyczne festiwale już dawno przestały być wyłącznie koncertowym wydarzeniem — dziś są również pełnoprawną częścią świata fashion. W trendach wciąż mocno obecne pozostają estetyki boho, hippie revival i styling inspirowany latami 90., ale w zdecydowanie bardziej luksusowym wydaniu.

MISSONI po raz kolejny udowadnia, że beachwear świetnie odnajduje się także poza plażą. Kultowy kostium kąpielowy z charakterystycznym motywem zygzaka bez problemu przejmuje rolę body lub topu — szczególnie w zestawieniu z oversize’ową koszulą, ciężką biżuterią i skórzanymi sandałami czy kowbojkami.

A co z sukienką, która na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo minimalistyczna? Model MARCIA od BY MALENE BIRGER pokazuje, że czasem wystarczy zmienić dodatki, by całkowicie zmienić charakter stylizacji. Miękki jersey, odkryte ramiona i prosta forma nabierają festiwalowego charakteru w duecie z ciężkimi glanami, oversize’ową bomberką albo skórzaną ramoneską. Dokładnie o taki kontrast chodzi dziś w wakacyjnej modzie.

LAST BUT NOT LEAST — DODATKI, KTÓRE DEFINIUJĄ WAKACYJNY LOOK

W letniej garderobie dodatki bardzo często przejmują rolę najmocniejszego elementu stylizacji. To one nadają jej kierunek — od estetyki Riviera chic po minimalistyczny modern elegance z modowym twistem.

Pleciona torebka TROPICALIA MICRO od MARNI idealnie wpisuje się w estetykę luxury resort i wakacyjnej nonszalancji — od spacerów promenadą po lunch nad mariną. Z kolei BOU SMALL GRAINED od GANNI to świetny przykład trendu cloud dancer — złamanej, kremowej bieli, która tej wiosny i lata pojawia się praktycznie wszędzie: od torebek po total looki.

Wśród najmocniejszych akcentów sezonu pozostają także klapki na obcasie — minimalistyczne, architektoniczne i stworzone do stylizacji balansujących między elegancją a wakacyjnym luzem. Czerń wpisuje się w estetykę modern chic, natomiast intensywna czerwień dodaje stylizacji mocniejszego fashion akcentu i efektownie przełamuje nawet najbardziej minimalistyczny look.

i Autor: BREUNINGER.COM/ Materiały prasowe

