kay/day, czyli skandynawska odpowiedź na garderobę, która nie podąża za sezonem

kay/day to propozycja dla kobiet, które szukają ubrań na co dzień, ale nie chcą wybierać między wygodą a estetyką. Marka należąca do Kappahl Group opiera się na skandynawskim podejściu do mody: prostych liniach, harmonijnej palecie kolorów, dobrze dobranych materiałach i detalach, które nie dominują, ale budują całość. To garderoba zaprojektowana tak, aby działała w różnych momentach dnia, od pracy, przez podróż i spacer, po spokojny wieczór w domu.

Kolekcje kay/day tworzy loungewear, miękkie dzianiny, lniane komplety, sukienki, spodnie o swobodnych krojach, koszule i elementy activewear. Wspólnym mianownikiem jest tu lekkość i funkcjonalność ubrania mają poruszać się razem z osobą, która je nosi, a jednocześnie wyglądać naturalnie i elegancko. kay/day najlepiej określić jako „loungewear ze skandynawską duszą”, który sprawdza się zarówno w domu, jak i poza nim.

Szczególnie mocnym elementem marki jest len. W kolekcji kay/day Linen Kappahl stawia na modele wykonane m.in. ze 100% certyfikowanego europejskiego lnu od szerokich spodni i szortów, przez topy z detalami, po sukienki i kombinezony. To ubrania pomyślane jako letnia baza, która jest komfortowa, przewiewna i łatwa do stylizowania na różne okazje.

Elementem strategii rozwoju kay/day jest także otwarcie sklepu stacjonarnego marki w naszym regionie. Będzie to przestrzeń zaprojektowana jako miejsce, w którym materiały, kolory i sylwetki mogą wybrzmieć w pełniejszym, bardziej doświadczeniowym kontekście pozwalając klientkom lepiej poznać estetykę i DNA marki. Póki co wybrane modele z kolekcji kay/day możecie odkrywać w sklepach Kappahl oraz pełną kolekcję online na stronie kappahl.com

