Słoneczne lato bez obaw: Kompleksowy przewodnik po fotoprotekcji skóry

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-28 9:47

Lato to czas radości, słońca i beztroskiego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Niestety, intensywne promieniowanie UV, choć przyjemne, może być niezwykle szkodliwe dla naszej skóry. Fotoprotekcja to nie tylko kwestia unikania oparzeń słonecznych, ale przede wszystkim inwestycja w zdrowie i młody wygląd na lata. Dowiedz się, jak skutecznie chronić swoją skórę przed negatywnymi skutkami słońca, by cieszyć się latem bez obaw.

Autor: Wygenerowane przez AI

Dlaczego fotoprotekcja jest tak ważna? Skutki promieniowania UV

Promieniowanie słoneczne składa się z różnych typów fal, z których najbardziej szkodliwe dla skóry są promienie UVA i UVB. Promienie UVB są główną przyczyną oparzeń słonecznych i odgrywają kluczową rolę w rozwoju raka skóry. Promienie UVA, choć nie powodują natychmiastowych oparzeń, przenikają głębiej w skórę, przyczyniając się do jej przedwczesnego starzenia (fotostarzenia), powstawania zmarszczek, przebarwień oraz osłabienia kolagenu i elastyny. Długotrwała ekspozycja na oba typy promieniowania znacząco zwiększa ryzyko nowotworów skóry, w tym czerniaka, który jest jednym z najbardziej agresywnych.

Podstawy skutecznej ochrony przeciwsłonecznej: Wybór odpowiedniego filtra

Kluczem do efektywnej fotoprotekcji jest wybór odpowiedniego kremu z filtrem. Szukaj produktów o szerokim spektrum ochrony (ang. "broad-spectrum"), co oznacza, że chronią zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB. Wskaźnik SPF (Sun Protection Factor) informuje o stopniu ochrony przed UVB – latem zaleca się stosowanie SPF 30 lub SPF 50. Zwróć uwagę również na oznaczenie ochrony przed UVA (np. symbol UVA w kółku, PPD lub PA+++), które gwarantuje, że filtr skutecznie blokuje ten typ promieniowania.

Jak prawidłowo stosować krem z filtrem? Liczy się ilość i regularność

Nawet najlepszy filtr nie zadziała, jeśli zostanie nałożony nieprawidłowo. Zapamiętaj złotą zasadę: aby osiągnąć deklarowany poziom ochrony, nałóż około 2 mg kremu na każdy centymetr kwadratowy skóry. To mniej więcej łyżeczka do herbaty na samą twarz i szyję oraz kieliszek do szotów na całe ciało. Aplikację powtarzaj co 2-3 godziny, a także po każdej kąpieli, intensywnym poceniu się czy wytarciu ręcznikiem, nawet jeśli produkt jest wodoodporny. Nie czekaj do ostatniej chwili – nałóż krem na około 15-20 minut przed wyjściem na słońce, aby zdążył się wchłonąć i stworzyć barierę ochronną.

Promiennie i bezpiecznie. Fotoochrona w stylu Pixi

Słońce ma w sobie coś magicznego. Wystarczy kilka minut w jego cieple, by poczuć przypływ energii i ogólne dobre samopoczucie. To ono pomaga nam wytwarzać witaminę D, reguluje rytm dobowy, dodaje wigoru. Nic dziwnego, że tak chętnie wystawiamy twarz do światła – to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na poprawę nastroju.

Choć słońce potrafi działać jak najlepsza terapia światłem, trzeba pamiętać o jego skutkach ubocznych – promieniowanie UV przyspiesza starzenie, nasila przebarwienia i może osłabiać barierę ochronną skóry. Petra Strand, założycielka Pixi, zawsze powtarza: „Słońce jest przepiękne, ale nasza skóra potrzebuje mądrej, codziennej ochrony, żeby móc cieszyć się nim bezpiecznie.” 

Dlatego fotoochrona stała się codziennym rytuałem – tak samo naturalnym jak nawilżanie.

Bohater słonecznych dni

Z tej filozofii narodził się On‑the‑Glow Shield SPF 50. Petra chciała stworzyć produkt, który chroni skórę, a jednocześnie jest tak lekki i niewyczuwalny, że po chwili zapomina się, że ma się go na sobie – coś, co można nałożyć w każdej chwili, bez lustra, bez stresu i bez białego filmu. Tak powstał sztyft, który szybko stał się codziennym towarzyszem wielu osób.

Chroni przed UVA/UVB, a jednocześnie działa jak pielęgnacja: aloes koi, kwas hialuronowy nawilża, witamina E wspiera skórę antyoksydacyjnie. Petra mówi o nim: „To mój codzienny, wszędzie‑ze‑mną glow‑protector – lekki, nawilżający i dobry dla skóry.”

Forma sztyftu ma jeszcze jedną zaletę: można go używać dosłownie wszędzie. Pod makijaż, na makijaż, w biegu, na spacerze, w aucie, na rowerze. A skoro o rowerze mowa – jest jedno miejsce wyjątkowo narażone na promienie, choć rzadko o nim pamiętamy: grzbiet dłoni. Skóra w tym miejscu jest delikatna, podatna na przesuszenie i szybko zdradza oznaki starzenia, a podczas jazdy dostaje pełną dawkę słońca. Kilka pociągnięć sztyftem i dłonie są zabezpieczone – bez pozostawiania tłustej warstwy czy jakichkolwiek śladów. Właśnie dlatego to rozwiązanie jest tak praktyczne.

Autor: PIXI/ Materiały prasowe

A co, jeśli wcale nie chcesz się opalać?

Nie każdy lubi słońce. Nie każdy może się opalać. A jednak większość z nas uwielbia efekt skóry „muśniętej słońcem”.

Dlatego Pixi stworzyło GradualGlow Self‑Tan Serum – samoopalające serum. Jego jedwabista formuła wchłania się błyskawicznie, nawilża skórę i stopniowo nadaje jej naturalny, muśnięty słońcem efekt. Opalenizna powstaje dzięki naturalnie pozyskiwanemu DHA, czyli składnikowi odpowiedzialnemu za subtelny, stopniowy efekt skóry „jak po weekendzie na plaży”, połączonemu z kwasem hialuronowym, który zatrzymuje wilgoć, oraz olejem kokosowym, nadającym skórze miękkość i komfort. Efekt? Promienny, równy glow – bez smug i bez wysuszania. Idealny sposób na świeży wygląd, gdy chcesz delikatnej opalenizny, ale bez wystawiania skóry na UV.

Z On‑the‑Glow Shield SPF 50 i GradualGlow Self‑Tan Serum możesz zachować świeży, promienny wygląd – bez ryzyka i bez kompromisów. To blask, który naprawdę służy Twojej skórze i działa na jej korzyść.

Autor: PIXI/ Materiały prasowe
