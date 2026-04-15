Zapodaj 3 łyżki i namaczaj w tym stopy. Zmiękczy skórę i nawilży nawet najbardziej zrogowaciałe pięty. Stopy będą mięciutkie niczym u niemowlaka

Pękające pięty to problem, który często wynika z zaniedbania codziennej pielęgnacji stóp i braku nawilżenia.

Domowy sposób na popękane pięty

Skóra na podbiciu stóp często jest pomijana w codziennej pielęgnacji. Rzadko ja nawilżamy i złuszczamy, przez to staje się coraz grubsza i sztywna. Stopy często znajdują się butach, co dodatkowo ogranicza dotlenienie i sprawia, że skóra pięt może zacząć pękać. Wiele osób zaczyna szukać różnorakich sposobów na miękką skórę stóp dopiero wiosną, gdy staruje sezon na sandały i klapki. Eksperci wskazują jednak, by o stopy dbać przez cały rok. Dzięki temu uniknie się nieprzyjemnych zrogowaceń oraz pęcherzy powstających na podbiciu stóp.

W przypadku, gdy skóra na stopach zaczyna pękać i pojawia się krew należy udać się do lekarza. W tej sytuacji konieczne będzie zaaplikowanie silniejszych maści. W przypadku prewencyjnej pielęgnacji stóp eksperci polecają kremy z wysoką zawartością mocznika. Działa on zmiękczająco i sprawia, że skóra bardzo szybko wraca do dobrej kondycji.

Jednym ze sprawdzonym sposobów na pękające pięty jest soda oczyszczona. Wiosną i latem warto regularnie wykonywać tego rodzaju kąpiel dla stóp. Do niewielkiej miski nalej ciepłej (ale nie gorącej) wody i dodaj kilka łyżek sody oczyszczonej. Namaczaj stopy przed około 15-20 minut, a następnie dokładnie je wysusz i zaaplikuj krem z mocznikiem. Możesz także zastosować delikatny peeling do stóp, aby pozbyć się zrogowaciałej, martwej warstwy naskórka.

Domowy kompres na pękające pięty

Innym sposobem na zmiękczenie skóry stóp jest siemię lniane. Posiada ono właściwości nawilżające oraz regenerujące. Działa kojąco i rewelacyjnie poradzi sobie z niewielkimi pęknięciami skóry. Siemię lniane w pielęgnacji pięt możesz wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to relaksujący wywar do moczenia stóp. Około 100 gramów siemienia lnianego zalej 1 litrem wrzącej wody. Odczekaj aż woda zgęstnieje i przestygnie, a następnie mocz w niej stopy prze około 20 minut. Jeżeli zmagasz się z pęknięciami na piętach to możesz wykorzystać siemię lniane do regenerującego kompresu. Weź 2 łyżki zmielonego siemienia lnianego, zalej niewielką ilością wody i zagotuj. gdy wywar ostygnie namocz w nim gazę i przyłóż na pięty. Owiń je folią i załóż skarpetki. Po około 20 minutach zdejmik kompres. Skóra będzie widocznie zmiękczona i pęknięcia na piętach mniej bolesne.

Dlaczego skóra na piętach pęka?

Skóra na piętach jest naturalnie grubsza i mniej elastyczna niż w innych miejscach ciała, a do tego ma mniej gruczołów łojowych. Brak odpowiedniego nawilżenia sprawia, że staje się szorstka, twarda i podatna na pękanie, zwłaszcza pod wpływem nacisku. Często nieświadomie pogarszamy stan naszych pięt. Pamiętaj, aby unikać nadmiernego i zbyt agresywnego ścierania naskórka, zwłaszcza na sucho – może to prowadzić do mikrourazów i stymulować skórę do jeszcze szybszego narastania warstwy rogowej. Drugim błędem jest ignorowanie wczesnych objawów suchości: im szybciej zareagujesz, tym łatwiej zapobiegniesz pęknięciom. Po trzecie, nie zakładaj, że nawilżanie raz na jakiś czas wystarczy; skóra na piętach potrzebuje regularnej i intensywnej pielęgnacji, najlepiej codziennie, aby zachować elastyczność.

