Wysuwasz stopy spod kołdry? Naukowcy wskazali, co to mówi o Tobie! Znaczące informacje

Sen to klucz do regeneracji, ale współczesny styl życia często prowadzi do jego zaburzeń, np. przez niebieskie światło czy alkohol.

Pozycja, w której śpimy, może zdradzać poziom stresu i napięcia, wpływając na jakość odpoczynku.

Wystawianie stopy spod kołdry to naukowo uzasadniony sposób na obniżenie temperatury ciała i ułatwienie zasypiania.

Dowiedz się, co Twoje nawyki związane ze snem mówią o Twoim organizmie i jak poprawić jego jakość!

Wystawiasz stopę spoza kołdry? Sprawdź, co to mówi o Tobie

Sen to bardzo ważny element naszego życia. Lekarze oraz naukowcy zgodnie potwierdzają, że to właśnie w czasu organizm najlepiej się regeneruje. Praktycznie każdy organ i układ w naszym ciele czerpie pozytywne właściwości ze snu. Niestety, w obecnym świecie zaburzenia snu to jedne z najczęściej występujących schorzeń. Wpływa na nie przede wszystkich obecny styl życia. Pośpiech, stres, a nawet nawyki zaburzają sen. Państwowa Inspekcja Sanitarna wskazuje: aby zachować odpowiednią higienę snu, nie zabieraj telefonu do łóżka. To prawdziwy morderca odpoczynku. Ekrany telewizorów, telefonów oraz komputerów emitują niebieskie światło, które zaburzają procesy snu. Również alkohol wskazywany jest jeden z elementów przeszkadzających w odpoczynku. Wbrew pozorom napoje wysokoprocentowe wcale nie ułatwiają zasypiania. Alkohol zaburza głęboką fazę snu i sprawia, że organizm się nie regeneruje.

Ważnym elementem snu są także pozycje, w których śpimy. Psycholodzy wskazują, że to, jak układamy się w łóżku może świadczyć o poziomie stresu oraz napięciach. Popularne pozycje z podkurczonymi dłońmi i kolanami mogą wskazywać, że nawet przez sen analizujemy i myślimy, przez co nasz układ napięciowy jest nadmiernie obciążony.

Wiele osób podczas snu wystawia stopę spod kołdry. Okazuje się, że takie zachowanie też może mieć swoje naukowe uzasadnienie. Naukowcy z University of Pittsburgh przebadali procesu snu u wielu osób i doszli do ciekawych wniosków. Z badań wynikło, że spora grupa osób mających problemy z zasypianiem cierpi na zbyt wysoką temperaturę ciała wieczorem. Nawyk wystawiania stopy poza kołdrę ma, w niewielkim stopniu, obniżyć ciepłotę ciała i pomóc w zasypianiu. Stopy są naszym naturalnym wentylatorem. Latem i w czasie upałów to właśnie odkryte stopy mogą ułatwić zasypianie.