Postaw to obok łóżka, a wyśpisz się jak księżniczka. Zapach do sypialni, który utuli do snu, zredukuje stres i sprawi, że nie będziesz krzyczeć na męża

Wieczorem postaw to obok łóżka, a rano obudzisz się w lepszym nastroju. Sekret tkwi w zapachu!

Liście laurowe w sypialni? Ten trik sprawi, że zaśniesz spokojnie i obudzisz się wypoczęty

Naturalna aromaterapia na dobry sen: Połóż to na grzejniku, a zapomnisz o stresie i bezsenności

Domowy sposób na lepszy nastrój: Zrób to z liśćmi laurowymi, a poranki będą piękniejsze

Oto jak poprawić jakość snu! Wystarczy mała miseczka z tymi składnikami obok łóżka

Wieczorem postaw to obok łóżka, a rano obudzisz się w lepszym nastroju

Zapachy mają moc. Delikatne, relaksujące aromaty potrafią wpływać na samopoczucie i redukować napięcia. Nie każdy wie, ale to właśnie zmysł węchu odpowiada za aktywowanie wspomnień oraz wiele popędów. Kucharze doskonale wiedzą, że duża część doznań, które odbieramy jako smak jest de facto zapachem.

W domu warto otaczać się pięknymi zapachami. Nie tylko dodają one elegancki wnętrzom, ale także pozytywnie wpływają na nastrój. Domowa aromaterapia na nieocenioną moc. Redukuje poziom stresu, niweluje napięcia oraz pomaga się wysypiać. Domowy zapach do sypialni może poprawić jakość snu.

Domowy zapach do sypialni. Postaw to obok łóżka

Sekretem aromatycznego zapachu do twojej sypialni mogą być liście laurowe. Mają one cudowne, relaksacyjne właściwości. Zawarte w liściach laurowych olejki eteryczne koją zszargane nerwy i obniżają poziom stresu. Wspomagają dobry sen. Już w starożytności wierzono, że popularny wawrzyn przędza złe moce i odgania koszmary. Liście laurowe to świetna forma domowej aromaterapii. Nie tylko wpływają dobrze na samopoczucie, ale także pozytywne działają na górne drogi oddechowe. Pomagają zatem lepiej oddychać i dotleniać organizm.

Aby liście laurowe wydzieliły pożądane olejki eteryczne potrzebne jest ciepło. Najprostszą formą aromaterapii wawrzynem jest jego palenie w formie kadzideł. Możesz do tego wykorzystać suszone liście laurowe. Wieczorem rozpal jest i delikatnie okadź całą sypialnię. Zimą możesz także położyć kilka liści laurowych na ciepłym grzejniku. W ten sposób nagrzane powietrze będzie zawierało w sobie wydzielane olejki eteryczne. Możesz także do niewielkiej, szklanej miseczki nasypać kilka łyżek sody oczyszczonej, włożyć 5 liście laurowych pomiędzy i całość skroplić ulubionymi perfumami. W ten sposób przygotujesz naturalny zapach do sypialni.