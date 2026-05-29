Wakacyjne hity w Pepco. Zobacz, co kupisz na plażę i kemping

W odpowiedzi na nadchodzące wakacje sieć sklepów Pepco zaproponowała bogatą ofertę akcesoriów turystycznych i piknikowych.

Wyróżniają się one świetnym stosunkiem jakości do ceny, a ich nowoczesny design przywodzi na myśl produkty z droższych sklepów.

Kolekcja obejmuje kompleksowe wyposażenie, począwszy od gadżetów plażowych, poprzez kempingowe, na podróżnych skończywszy.

Wszystko utrzymane jest w stylowej, naturalnej kolorystyce, ułatwiając estetyczną organizację każdego wyjazdu. Klienci chwalą te produkty za niewielką wagę, bezproblemowy transport oraz uniwersalność, która podnosi wygodę podczas wypoczynku. Nowa oferta cieszy się dużym zainteresowaniem i ma szansę stać się prawdziwym hitem lata.

Asortyment obejmuje rozmaite akcesoria, które sprawdzą się podczas letnich wojaży, w tym sprzęt plażowy, gadżety na biwak, a także poduszki podróżne i organizery. Szczególnym uznaniem cieszą się artykuły w naturalnych, modnych barwach: odcieniach beżu, zieleni i delikatnych pastelach.

Do największych przebojów należą składany koc piknikowy wyceniony na 25 zł oraz mata za 20 zł. To doskonałe propozycje na relaks w parku, nad wodą czy na działce. Ich ogromną zaletą jest lekkość oraz fakt, że po złożeniu zabierają minimalną ilość miejsca.

Gadżety na wakacje z Pepco na kemping i plażę

Oferta Pepco to również bogaty wybór sprzętu biwakowego. Na sklepowych półkach znajdziemy m.in. składane krzesła turystyczne w cenie 35 i 45 zł, stolik za 65 zł oraz solarną lampkę za 30 zł. Taki zestaw pozwoli na stworzenie komfortowej strefy wypoczynku w każdych warunkach.

Sporym zainteresowaniem klientów cieszą się też lodówki turystyczne w cenie 30 zł oraz torby termiczne. To niezastąpione akcesoria na długie trasy samochodowe lub plażowanie, które okazują się wyjątkowo pomocne w upalne dni.

Nie zapomniano również o osobach podróżujących samolotem i autem. W ofercie znalazły się poduszki, różnego rodzaju organizery do bagażu, kosmetyczki i składane torby. Co ważne, ceny wielu z tych praktycznych dodatków rozpoczynają się od zaledwie kilku złotych.

Wakacyjna kolekcja Pepco. Propozycje dla dzieci

Pepco przygotowało także coś specjalnego dla rodzin. Kolorowe walizki, miękkie poduszki i śpiwory z pewnością umilą podróż najmłodszym turystom. Atrakcyjny design i pastelowe odcienie od razu zwracają na siebie uwagę.

Dla fanów aktywnego wypoczynku sieć proponuje składane kosze turystyczne, wózki oraz wkłady chłodzące, które ułatwiają logistykę każdego urlopu.

Klienci zwracają uwagę na świetny wygląd akcesoriów w zestawieniu z ich ceną. Wiele z nich swoistą estetyką nawiązuje do drogich gadżetów podróżniczych, promowanych w mediach społecznościowych.

Wakacyjna oferta Pepco zapowiada się na jeden z hitów sezonu. Asortyment ten ma to do siebie, że znika w błyskawicznym tempie, szczególnie tuż przed początkiem sezonu urlopowego.