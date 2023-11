Sposób na przebarwienia. Pokonaj je w najgłębszych warstwach skóry

Duże zmiany w sieci Vistula. To odpowiedź na oczekiwania konsumentów.

Na wydarzeniu nie zabrakło eksperckiego panelu dotyczącego działania Luminous630® i trzech serum, o których opowiedziała Izabela Trela, Senior Brand Manager NIVEA Face Care. Ze strony medycznej o przebarwieniach, mechanizmie ich powstawania, rodzajach i możliwościach redukcji opowiedziała dr Magdalena Łuczkowska – dermatolog, ekspert NIVEA. W drugiej części zalety nowych serum z perspektywy swojego testowania przedstawiły ambasadorki produktów: Paulina Sykut-Jeżyna, Marta Błoch – Murcix i Olga Kalicka. Wydarzenie poprowadziła Anna Kalczyńska.

Paulina Sykut-Jeżyna doceniła podwójne działanie czerwonego Luminous630® serum 2w1 na przebarwienia i zmarszczki. Poza redukcją przebarwień, wypełnia on drobne zmarszczki i działa przeciwstarzeniowo. Marta Błoch-Murcix opowiedziała o swoim ulubieńcu, którego dodatkowym zadaniem jest matowienie skóry, a jest to zielony Cellular Luminous 630® serum na przebarwienia po trądziku. Faworytem Olgi Kalickiej było zdecydowanie złote Cellular Luminous630® zaawansowane serum na przebarwienia w nowej ulepszonej formulacji. Idealne na melazmę i plamy posłoneczne – aktorka wyraźnie podkreśliła, że to działa!

Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy mogli samodzielnie przetestować kosmetyki w specjalnie przygotowanych eksperckich strefach i przebadać skórę w strefie z maszyną Observ. Analizy i porady pielęgnacyjne prowadziła kosmetolog Justyna Warcaba. Gośćmi wydarzenia byli dziennikarze, influencerzy, skin-ekspertki i gwiazdy: Katarzyna Zielińska, Julia Popiel, Monika Mrozowska, Karolina Malinowska, Natalia Kusiak, Aleksandra Żelazowska, Wiktoria Jasuwienas i Karolina Pielesiak.

„Redukcja przebarwień jest jedną z najważniejszych potrzeb konsumentek, ale w NIVEA zdajemy sobie sprawę, że mają one rozmaite potrzeby, a same przyczyny przebarwień są zazwyczaj różne. Po sukcesie linii Cellular Luminous 630® postanowiliśmy rozszerzyć ją o dwa nowe produkty opracowane z myślą o indywidulanych potrzebach skóry.” – mówi Izabela Trela, Senior Brand Manager NIVEA Face Care.

i Autor: Materiały prasowe Nivea

