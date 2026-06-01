Ten kuchenny produkt to ratunek dla włosów. Dodaj go do szamponu i zapomnij o przetłuszczonych pasmach

Wiele osób boryka się z przetłuszczającymi się włosami, które szybko tracą świeżość i objętość u nasady.

Za problemy z przetłuszczającymi się pasmami odpowiada nadmierna praca gruczołów łojowych.

Dodanie jednej płaskiej łyżeczki tego produktu, który z pewnością masz w kuchennej szafce do porcji szamponu podczas mycia włosów, sprawi, że zapomnisz o oklapniętych włosach.

Szybka utrata objętości i świeżości fryzury to problem wielu z nas. Winowajcą są zazwyczaj nadmiernie pracujące gruczoły łojowe, które wytwarzają zbyt dużą ilość sebum. Tłuszcz osadza się na kosmykach tuż przy skórze, przez co stają się one oklapnięte, pozbawione lekkości i sklejone. Problem pogłębiają dodatkowo resztki kosmetyków, zanieczyszczenia środowiskowe oraz martwy naskórek gromadzący się na głowie. Kiedy pasma tracą blask, często w pierwszej kolejności szukamy pomocy w drogich, specjalistycznych preparatach. Tymczasem rozwiązanie tego kłopotu może być znacznie tańsze i prostsze.

Lekarstwo na problem oklapniętej i nieświeżej fryzury często znajduje się w naszych własnych kuchniach. Chodzi o popularny proszek. Wymieszanie odrobiny sody oczyszczonej ze zwykłym szamponem to świetny sposób na dogłębne oczyszczenie skóry głowy. Taka mieszanka doskonale radzi sobie z nadmiarem sebum, zanieczyszczeniami oraz resztkami lakierów czy pianek. Efektem są odbite u nasady, lżejsze i puszyste włosy, które wyglądają na dużo gęstsze.

Jak przygotować szampon z sodą na oklapnięte włosy?

Sam proces mycia włosów z tym kuchennym dodatkiem jest niezwykle szybki. Do standardowej porcji szamponu wystarczy dosypać łyżeczkę sody oczyszczonej, dobrze zmieszać i nałożyć na mokre pasma. Dobrym pomysłem będzie przy okazji delikatne masowanie skalpu, co stymulująco wpłynie na cebulki. Po dokładnym zmyciu piany można przejść do standardowego nałożenia odżywki oraz suszenia. Warto jednak zachować pewną dozę rozsądku i uważać z tego typu zabiegami pielęgnacyjnymi. Taka metoda może okazać się zgubna dla osób borykających się z przesuszoną czy bardzo delikatną skórą, gdyż soda może jeszcze bardziej pogłębić podrażnienia. Odradza się również zbyt częste mycie z jej dodatkiem w przypadku pasm rozjaśnianych, farbowanych czy mocno zniszczonych.

