Zamiast do zupy, nałóż na twarz. Skóra natychmiast odzyska blask

Samodzielnie przygotowane maseczki to tani i skuteczny sposób na zdrową cerę.

W twojej lodówce znajduje się produkt o niezwykłych właściwościach kosmetycznych.

Prosty zabieg zlikwiduje opuchliznę, wygładzi twarz i wyrówna jej koloryt.

Sklepowe półki uginają się od preparatów kuszących rzekomo w pełni roślinnym składem. Warto jednak pamiętać, że najskuteczniejsze metody pielęgnacyjne często znajdują się w naszym bezpośrednim otoczeniu. Własnoręcznie przygotowane mieszanki na twarz dają nam absolutną kontrolę nad tym, co aplikujemy na skórę. Wybierając to rozwiązanie, całkowicie eliminujemy sztuczne barwniki, chemiczne konserwanty oraz drażniące substancje zapachowe. Dodatkowo w domowym budżecie zostaje sporo pieniędzy. Główny składnik tej konkretnej mikstury z pewnością mocno cię zaskoczy.

Maseczka z ogórków kiszonych. Rewelacyjne efekty domowego zabiegu

Większość z nas kojarzy domowe spa z użyciem miodu, rozgniecionego awokado, płatków owsianych czy naturalnego jogurtu. Prawdziwym przełomem w codziennej rutynie mogą okazać się jednak ogórki kiszone. Choć ten pomysł wydaje się dość kontrowersyjny, proces fermentacji uwalnia mnóstwo dobroczynnych kwasów i witamin. Substancje te działają jak naturalny, delikatny peeling, który błyskawicznie złuszcza martwy naskórek i odświeża cerę. Stworzenie takiego kosmetyku nie wymaga żadnych umiejętności – wystarczy zetrzeć kiszonki na drobnej tarce, a następnie nałożyć mokrą papkę na dokładnie umytą twarz. Zmywamy ją po kwadransie letnią wodą. Cera staje się natychmiast widocznie gładsza, opuchlizna spada, a uciążliwe przebarwienia tracą na intensywności. Ten tani specyfik świetnie sprawdza się w roli enzymatycznego peelingu i toniku, a przy regularnym stosowaniu wyraźnie ogranicza produkcję sebum oraz leczy stany zapalne.

Trzeba mieć na uwadze, że każda cera reaguje inaczej nawet na w pełni naturalne substancje. Zanim nałożysz ogórkową papkę na całą twarz, koniecznie przeprowadź próbę uczuleniową na niewielkim fragmencie skóry. Pozwoli to uniknąć ewentualnych podrażnień i bezpiecznie cieszyć się z szybkich efektów domowej kuracji.

