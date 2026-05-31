BasicLab Dermocosmetics debiutuje z kolejną nowością. Peptydowe tinty do ust łączą pielęgnację, nawilżenie i kolor

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-31 12:53

BasicLab rozszerza linię Beauties o nową kategorię produktów do makijażu pielęgnacyjnego. Peptydowe tinty do ust to połączenie intensywnej pielęgnacji, działania ujędrniającego i subtelnego koloru, odpowiadające na rosnący trend kosmetyków typu "make-up meets skincare”. Formuły oparte na kompleksie peptydu Argireline™ YOUth, lipo-aminokwasie oraz ksylitolu mają nie tylko podkreślać naturalny kolor ust, ale również poprawiać ich kondycję i komfort codziennego użytkowania.

Makijaż

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Kolor, który pielęgnuje

Kategoria produktów do ust coraz wyraźniej przesuwa się w kierunku wielofunkcyjności. Konsumenci oczekują dziś od kosmetyków kolorowych nie tylko efektu wizualnego, ale także realnego działania pielęgnacyjnego. Nowa premiera BasicLab odpowiada na potrzeby osób zmagających się z przesuszeniem,  utratą elastyczności czy dyskomfortem delikatnej skóry ust. Peptydowe tinty Beauties zostały stworzone z myślą o osobach poszukujących produktu do  codziennego stosowania - lekkiego, komfortowego i jednocześnie aktywnie pielęgnującego.

Peptydowe tinty do ust - pielęgnacja zamknięta w kolorze

Nowość BasicLab bazuje na formule łączącej składniki aktywne, które nawilżają i  długotrwale chronią przed wysuszeniem.

W składzie produktów znalazły się:

  •  2% kompleks peptydu Argireline™ YOUth - wspiera redukcję widoczności drobnych linii i poprawę jędrności ust, zapewniając efekt optycznego wygładzenia i wypełnienia;
  •  2% lipo-aminokwasu - wspomaga syntezę kolagenu, zwiększa elastyczność i wygładza delikatną skórę ust;
  •  ksylitol - intensywnie nawilża i wspiera utrzymanie komfortu skóry ust.

Formuła została opracowana z myślą o codziennym stosowaniu. Tinty pozostawiają na ustach subtelny kolor i połysk, bez uczucia lepkości czy przesuszenia. Produkty  wyróżniają się również słodkim, przyjemnym zapachem gumy balonowej.

Linia obejmuje sześć odcieni dopasowanych do różnych typów urody i preferencji użytkowników:

  •  Bubble Gum 100
  •  Candy Pink 210
  •  Rosy 220
  •  Dusty Rose 230
  •  Teddy 300
  •  Vintage Red 400

Każdy wariant został opracowany tak, aby podkreślać naturalny kolor ust i umożliwiać budowanie intensywności efektu.

BasicLab

i

Autor: BasicLab/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki