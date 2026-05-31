BasicLab Dermocosmetics debiutuje z kolejną nowością. Peptydowe tinty do ust łączą pielęgnację, nawilżenie i kolor

Kolor, który pielęgnuje
Kategoria produktów do ust coraz wyraźniej przesuwa się w kierunku wielofunkcyjności. Konsumenci oczekują dziś od kosmetyków kolorowych nie tylko efektu wizualnego, ale także realnego działania pielęgnacyjnego. Nowa premiera BasicLab odpowiada na potrzeby osób zmagających się z przesuszeniem, utratą elastyczności czy dyskomfortem delikatnej skóry ust. Peptydowe tinty Beauties zostały stworzone z myślą o osobach poszukujących produktu do codziennego stosowania - lekkiego, komfortowego i jednocześnie aktywnie pielęgnującego.
Peptydowe tinty do ust - pielęgnacja zamknięta w kolorze
Nowość BasicLab bazuje na formule łączącej składniki aktywne, które nawilżają i długotrwale chronią przed wysuszeniem.
W składzie produktów znalazły się:
- 2% kompleks peptydu Argireline™ YOUth - wspiera redukcję widoczności drobnych linii i poprawę jędrności ust, zapewniając efekt optycznego wygładzenia i wypełnienia;
- 2% lipo-aminokwasu - wspomaga syntezę kolagenu, zwiększa elastyczność i wygładza delikatną skórę ust;
- ksylitol - intensywnie nawilża i wspiera utrzymanie komfortu skóry ust.
Formuła została opracowana z myślą o codziennym stosowaniu. Tinty pozostawiają na ustach subtelny kolor i połysk, bez uczucia lepkości czy przesuszenia. Produkty wyróżniają się również słodkim, przyjemnym zapachem gumy balonowej.
Linia obejmuje sześć odcieni dopasowanych do różnych typów urody i preferencji użytkowników:
- Bubble Gum 100
- Candy Pink 210
- Rosy 220
- Dusty Rose 230
- Teddy 300
- Vintage Red 400
Każdy wariant został opracowany tak, aby podkreślać naturalny kolor ust i umożliwiać budowanie intensywności efektu.