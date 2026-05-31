BasicLab Dermocosmetics debiutuje z kolejną nowością. Peptydowe tinty do ust łączą pielęgnację, nawilżenie i kolor

Kolor, który pielęgnuje

Kategoria produktów do ust coraz wyraźniej przesuwa się w kierunku wielofunkcyjności. Konsumenci oczekują dziś od kosmetyków kolorowych nie tylko efektu wizualnego, ale także realnego działania pielęgnacyjnego. Nowa premiera BasicLab odpowiada na potrzeby osób zmagających się z przesuszeniem, utratą elastyczności czy dyskomfortem delikatnej skóry ust. Peptydowe tinty Beauties zostały stworzone z myślą o osobach poszukujących produktu do codziennego stosowania - lekkiego, komfortowego i jednocześnie aktywnie pielęgnującego.

Peptydowe tinty do ust - pielęgnacja zamknięta w kolorze

Nowość BasicLab bazuje na formule łączącej składniki aktywne, które nawilżają i długotrwale chronią przed wysuszeniem.

W składzie produktów znalazły się:

2% kompleks peptydu Argireline™ YOUth - wspiera redukcję widoczności drobnych linii i poprawę jędrności ust, zapewniając efekt optycznego wygładzenia i wypełnienia;

2% lipo-aminokwasu - wspomaga syntezę kolagenu, zwiększa elastyczność i wygładza delikatną skórę ust;

ksylitol - intensywnie nawilża i wspiera utrzymanie komfortu skóry ust.

Formuła została opracowana z myślą o codziennym stosowaniu. Tinty pozostawiają na ustach subtelny kolor i połysk, bez uczucia lepkości czy przesuszenia. Produkty wyróżniają się również słodkim, przyjemnym zapachem gumy balonowej.

Linia obejmuje sześć odcieni dopasowanych do różnych typów urody i preferencji użytkowników:

Bubble Gum 100

Candy Pink 210

Rosy 220

Dusty Rose 230

Teddy 300

Vintage Red 400

Każdy wariant został opracowany tak, aby podkreślać naturalny kolor ust i umożliwiać budowanie intensywności efektu.