Wiosenny makijaż ust: Jak dodać świeżości swojemu uśmiechowi?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-21 18:40

Wraz z nadejściem wiosny, kiedy natura budzi się do życia, a słońce coraz śmielej zagląda w nasze okna, wiele z nas odczuwa potrzebę odświeżenia swojego wizerunku. Makijaż ust to jeden z najprostszych, a jednocześnie najbardziej efektownych sposobów na dodanie wiosennej lekkości i koloru do codziennego looku. Zapomnij o ciężkich, ciemnych pomadkach – ten sezon należy do świeżości, blasku i subtelnych barw.

Makijaż

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Postaw na nawilżenie i pielęgnację

Zanim przystąpisz do aplikacji koloru, upewnij się, że Twoje usta są odpowiednio nawilżone i gładkie. Zimą często borykamy się z problemem spierzchniętych i suchych warg, dlatego wiosna to idealny moment na intensywną regenerację. Regularne stosowanie peelingu do ust (raz lub dwa razy w tygodniu) pomoże usunąć martwy naskórek, a balsam nawilżający z filtrem UV ochroni delikatną skórę przed słońcem i zapewni jej miękkość. Pamiętaj, że nawet najpiękniejsza pomadka nie będzie wyglądać dobrze na zaniedbanych ustach.

Kolory wiosny na Twoich ustach

Wiosną królują odcienie, które przywołują na myśl kwitnące kwiaty i soczyste owoce. Delikatne róże, brzoskwinie, koralowe czerwienie, a także beże z nutą różu to strzał w dziesiątkę.

  • Róże: Od pudrowego różu po intensywną fuksję – wybór jest ogromny. Jasne róże dodadzą dziewczęcego uroku, natomiast te bardziej nasycone podkreślą Twoją pewność siebie.
  • Brzoskwinie i korale: To idealne odcienie dla osób o ciepłym typie urody. Rozświetlają twarz i nadają jej promienny wygląd, doskonale komponując się z wiosenną opalenizną.
  • Delikatne beże i nudziaki: Jeśli preferujesz bardziej stonowany makijaż, wybierz nudziak z delikatnym różowym lub brzoskwiniowym podtonem. Taki kolor optycznie powiększy usta i sprawi, że będą wyglądać naturalnie, ale z klasą.

Marka Catrice prezentuje:

Najsłodszy akcent sezonu. Pielęgnujące balsamy do ust Catrice EGG-CELLENT EASTER łączą lekkie, odżywcze konsystencje z delikatnym blaskiem i subtelnymi pigmentami rozświetlającymi. Owocowe zapachy, takie jak truskawka, borówka i melon hami dew, sprawiają, że każda aplikacja staje się magiczną chwilą dla zmysłów.

Catrice

i

Autor: Catrice/ Materiały prasowe
Catrice

i

Autor: Catrice/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki