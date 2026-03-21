Wiosenny makijaż ust: Jak dodać świeżości swojemu uśmiechowi?

Postaw na nawilżenie i pielęgnację

Zanim przystąpisz do aplikacji koloru, upewnij się, że Twoje usta są odpowiednio nawilżone i gładkie. Zimą często borykamy się z problemem spierzchniętych i suchych warg, dlatego wiosna to idealny moment na intensywną regenerację. Regularne stosowanie peelingu do ust (raz lub dwa razy w tygodniu) pomoże usunąć martwy naskórek, a balsam nawilżający z filtrem UV ochroni delikatną skórę przed słońcem i zapewni jej miękkość. Pamiętaj, że nawet najpiękniejsza pomadka nie będzie wyglądać dobrze na zaniedbanych ustach.

Kolory wiosny na Twoich ustach

Wiosną królują odcienie, które przywołują na myśl kwitnące kwiaty i soczyste owoce. Delikatne róże, brzoskwinie, koralowe czerwienie, a także beże z nutą różu to strzał w dziesiątkę.

Róże: Od pudrowego różu po intensywną fuksję – wybór jest ogromny. Jasne róże dodadzą dziewczęcego uroku, natomiast te bardziej nasycone podkreślą Twoją pewność siebie.

Brzoskwinie i korale: To idealne odcienie dla osób o ciepłym typie urody. Rozświetlają twarz i nadają jej promienny wygląd, doskonale komponując się z wiosenną opalenizną.

Delikatne beże i nudziaki: Jeśli preferujesz bardziej stonowany makijaż, wybierz nudziak z delikatnym różowym lub brzoskwiniowym podtonem. Taki kolor optycznie powiększy usta i sprawi, że będą wyglądać naturalnie, ale z klasą.

Marka Catrice prezentuje:

Najsłodszy akcent sezonu. Pielęgnujące balsamy do ust Catrice EGG-CELLENT EASTER łączą lekkie, odżywcze konsystencje z delikatnym blaskiem i subtelnymi pigmentami rozświetlającymi. Owocowe zapachy, takie jak truskawka, borówka i melon hami dew, sprawiają, że każda aplikacja staje się magiczną chwilą dla zmysłów.

