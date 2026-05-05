Oriflame i młode talenty szkoły Givaudan – nowa, wyjątkowa kolekcja niszowych zapachów Top Scents

Kreatorem jednego z zapachów jest Polak – Jacek Laszczyński reprezentujący nowe pokolenie perfumiarzy. W jego podejściu liczą się emocje i intuicja, a nie sztywne zasady. Tworzy kompozycje, które mają charakter i zostają w pamięci – tak jak najnowsza kolekcja Top Scents.

KOLEKCJA JEDYNA W SWOIM RODZAJU

Top Scents od Oriflame to wyjątkowe kompozycje – zarówno na poziomie samej koncepcji, jak i efektu końcowego – czyli kolekcji sześciu niszowych zapachów. W centrum linii Top Scents znajduje się siedmiu wschodzących perfumiarzy wybranych ze Szkoły Givaudan w Argenteuil pod Paryżem, którzy wzięli udział w kreatywnym wyzwaniu, przygotowanym przez Oriflame. Młodzi twórcy na podstawie sześciu briefów przygotowanych przez markę, mieli za zadanie przełamać konwencję i artystycznie podejść do myślenia o zapachu. Kreacje zostały ocenione przez jury złożone z mistrzów perfumiarstwa, w tym Calice Becker - dyrektorkę Szkoły Givaudan i światowej sławy perfumiarkę. Ostateczny kształt kolekcji nadali Partnerzy Biznesowi Oriflame, którzy oddali swoje głosy podczas ostatnich globalnych konferencji.

Wynikiem jest spójna linia sześciu niszowych zapachów, z których każdy charakteryzuje się oryginalnością i kreatywną niezależnością.

„Rynek zapachów odnotował silny wzrost w ciągu ostatnich 12–18 miesięcy, napędzany przez premiumizację i popyt ze strony pokolenia Z” – skomentowała Paulina Tablewska, Marketing Activation Manager Oriflame. „Chcieliśmy połączyć tę okazję z naszą misją wspierania młodych talentów z Givaudan” - dodaje.

PREMIERA TOP SCENTS – DWA PIERWSZE ZAPACHY JUŻ W SPRZEDAŻY

Kolekcja będzie wprowadzana na polski rynek sukcesywnie. Oriflame przedstawiło na wyjątkowym wydarzeniu dla influencerów póki co dwa pierwsze zapachy.

Pierwszy z nich – Top Scents Rose Mode Eau de Parfum – to nowoczesna kwiatowo-drzewna kompozycja, wzbogacona ekskluzywnymi cząsteczkami piżma Givaudan, który rzuca wyzwanie stereotypom dotyczącym róży. Autorką kompozycji jest Julie Noé.

Drugi zapach – Top Scents Neon Oud – odważny drzewno-ambrowy, reinterpretujący oud poprzez nieoczekiwane kontrasty owoców i dymu. Twórcą zapachu jest Andrea Montanari.

Kolejne kompozycje z tej kolekcji będą pojawiać się sukcesywnie w 2026 roku, między innymi ta stworzony przez polskiego perfumiarza – Jacka Laszczyńskiego.