Kryształ jako sztuka: Swarovski rozświetla Met Galę 2026

Nawiązując do poprzednich prezentacji na Met Gali, które eksponowały kody i barwy firmy Swarovski, Engelbert zareagowała na tegoroczny dress code 'Fashion is Art', czyniąc z samego kryształu dzieło sztuki. Powstałe projekty oddają hołd roli Swarovski w kulturze popularnej poprzez studium kreatywności, tożsamości i rzemieślniczego savoir-faire. Balansując między tradycją a nowoczesnością, między płótnem a efektem końcowym, między twórcą a dziełem, Engelbert uchwycił relację artysty, muzy i gotowej pracy. W tym roku zainspirowała mnie koncepcja kryształu jako sztuki – i tego, jak jego blask może łączyć tradycje dawnego świata z innowacjami we współczesnym couture. Chciałam, żeby każda kreacja była głęboko związana z tożsamością osoby, która ją nosi – celebrując kryształ Swarovski jako medium do wyrażania siebie. Współpraca z EJAE i Venus przy Met Gali była dla mnie ogromną radością." powiedziała: Giovanna Engelbert, Globalna Dyrektor Kreatywna Swarovski.

Venus Williams

Punktem wyjścia dla stylizacji tenisistki, przedsiębiorczyni i współgospodyni gali Venus Williams był słynny obraz Roberta Pruitta Venus Williams, Double Portrait, słynny portret z National Portrait Gallery w Smithsonian – tym razem ubrany w kryształy. Na obrazie Venus nosi symboliczny naszyjnik inspirowany tależem wimbledońskim, na którym uwiecznione są portrety jej rodziców, sportowe osiągnięcia i nawiązania do jej korzeni z Compton.

Naszyjnik odtworzono wiernie w srebrze próby 925. Wykonanie 3 800 ręcznie osadzonych kamieni zajęło ponad 700 godzin. Precyzja układu kamieni czerpie z kolekcji Matrix i Millenia. Suknia Venus – opięty gorset ze strukturalnymi biodrami w głębokiej czerni – w pełni pokryta 52 500 kryształami zamieniała się w ruchome pole światła, podkreślając autorytet i siłę współgospodyni gali. „Dla Venus chcieliśmy stworzyć coś potężnego, pełnego godności, zakorzenionego w jej własnej historii. Suknia zbudowana jest jak kreacja haute couture – rzeźbi ciało i niesie w sobie zarówno siłę, jak i symbolikę." – Giovanna Engelbert

EJAE

Ceniona aktorka, piosenkarka i autorka tekstów, znana m.in. z 'Golden', EJAE zachwyciła stylizacją zainspirowaną neoklasycznymi odniesieniami – marmurową rzeźbą i grą światłocienia. Projekt honorował pierwszy szlif kryształu Swarovski, Article One.

Spódnica z irydescentnej Crystal Fine Mesh była obsypana 630 000 kryształami Swarovski (84 godziny pracy). Gorset pokryto 60 000 kryształami i 1 000 Crystal Pearls, każdy wyhaftowany ręcznie techniką łączącą jubilerskie rzemiosło z couturowym haftem. Całości dopełniał naramiennik inspirowany kolekcjami Constella i Una Angelic, pas z elementów Una Angelic i Millenia oraz nakrycie głowy nawiązujące do Binyeo – tradycyjnych koreańskich ozdób do włosów – zreinterpretowanych z Swarovski savoir-faire. Dla EJAE chciałam stworzyć kryształową rzeźbę – coś, co łączy klasyczne piękno z jej własną kulturową tożsamością, używając kryształu do rzeźbienia ciała – niemal jak światło na marmurze." – Giovanna Engelbert

Giovanna Engelbert

Własna kreacja Engelbert nie była gotowym dziełem – była procesem jego powstawania. Ustrukturyzowany gorset z naturalnego jedwabiu duchesse z widocznymi liniami konstrukcyjnymi, uzupełniony warstwową spódnicą z organzy, symbolizował kunszt tworzenia. Fartuch artysty z Crystal Mesh Swarovski ze sznurowaniem z biżuterii Hyperbola i zdobieniami Matrix dopełniał całość. Monochromatyczne nakrycie głowy projektu Stephena Jonesa łączyło symbol Łabędzia Swarovski z paletą malarską, eksplorując temat przemiany. Chciałam oddać hołd artyście i rzemiosłu stojącemu za kreacją – dlatego zamiast gotowego dzieła, wybrałam noszenie samego procesu." – Giovanna Engelbert

Biżuteria i zdobienia Swarovski

Cher skompletowała swój look biżuterią Swarovski: naszyjnikiem Matrix, kolczykami z kolekcji Vienna oraz pierścionkami Vienna Collection i Matrix. Robert Wun ubrał LISĘ i Naomi Osakę w suknie inkrustowane ponad milionem kryształów Swarovski, a Di Petsa stworzyła obsypaną kryształami kreację dla Laury Harrier.

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe