Zmysłowy makijaż ust. Pokochałam te szminki. Efekt starego Hollywood i ponadczasowego piękna. Make-up ponad granicami

Pomalowane usta to jeden z ponadczasowych hitów w makijażu. Klasyką są czerwone usta. To bardzo kobiecy i zmysłowy kolor. Sprawdza się on zawsze i w zależności od odcienia pasuje każdej kobiecie. Największe gwiazdy nigdy nie pokazują się bez niej na czerwonym dywanie. Zmysłowe usta to jeden z symboli "starego Hollywood". Charlotte Tilbury, kultowa marka makijażowa przygotowała wyjątkową kolekcję szminek, które zamienią Twój makijaż w dzieło sztuki.

W tym sezonie możemy stawiać na odważne rozwiązania i ciemnie kolory. W trendach nadal rządzą mocno kryjące formuły z lśniącym, "mokrym" wykończeniem. Króluje makijażu w stylu mob wife. To wyraziste i mocno podkreślone usta.

Dlaczego nie mogę znaleźć idealnego odcienia czerwieni?”, „Dlaczego Czy nie mogę znaleźć różu, który by mi odpowiadał?” to są pytania Charlotte zawsze słyszy na swoim fotelu do makijażu! Przez lata pracowała za kulisami z supermodelkami i gwiazdami, Charlotte mieszała pomadki i konturówki do ust, aby stworzyć doskonałe odcienie RÓŻÓW i CZERWIENI.

Kolekcja szminek i konturówek Hollywood od Charlotte Tilbury to szeroka paleta kolorów oraz formuł. Od miękkiego matu po szalone błyski na ustach. Charlotte zabutelkowała DNA piękna Gwiazdy Hollywood z przeszłości i teraźniejszości i stworzyła idealny duet szminki i konturówki do ust!

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

