Zarzucono jej, że robi karierę "przez pośladki". Anastazja Kuś odpowiada, kolejne gorące kadry!

Polska lekkoatletka Anastazja Kuś została oskarżona przez dziennikarza TVP o robienie kariery "przez pośladki", co wywołało burzę w mediach.

Mimo sukcesów sportowych, 18-letnia sprinterka spotkała się z ostrą krytyką za publikowanie odważnych zdjęć w bikini.

Anastazja Kuś mimo młodego wieku może już się pochwalić sporymi sukcesami. Córka piłkarza Marcina Kusia wywalczyła brąz w biegu na 400 m podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu i srebro w sztafecie 4x400 m na halowych mistrzostwach świata w chińskim Nankin. Została też mistrzynią Polski U-20 i brązową medalistką mistrzostw Europy U-20 w fińskim Tampere oraz wywalczyła brąz na mistrzostwach Polski w Bydgoszczy, zdobywając swój pierwszy w karierze seniorski medal na otwartym stadionie.

Urodziwa sprinterka skupia się nie tylko na sporcie. Jej konto na Instagramie pełne jest gorących zdjęć zgrabnej sprinterki w bikini, dzięki którym kibice mogą podziwiać jej oszałamiającą figurę.

Nie wszystkim się to jednak podoba, rosnąca popularność i ta "kariera" modelki ma swoje plusy i minusy. Kilka dni temu Anastazję Kuś skrytykował za to bardzo ostro zajmujący się lekkoatletyką dziennikarz Aleksander Dzięciołowski z TVP Sport.

- Mam wrażenie, że tam jest większe skupienie na tej medialnej otoczce niż na otoczce sportowej. Szkoda. Nie lubię kariery przez pośladki. Uważam, że to jest płytkie - ocenił dziennikarz w audycji "Race Pace - podcasty o bieganiu". - Anastazja na zgrupowaniach kadry jest sama z mamą. Nie koleguje się z kadrą. Na każdej sesji treningowej jest mama z telefonem i każde ćwiczenie, każdą sekundę tego ćwiczenia, mama uwiecznia i zawsze jest zdjęcie przez pryzmat pośladków Anastazji z delikatnie rozwartymi ustami. Potem dokładnie takie samo zdjęcie wrzuca mama na social media. Uważam, że to jest niesmaczne, po prostu - dodał Aleksander Dzięciołowski.

Jak zareagowała na tę ostrą krytykę Anastazja Kuś. Atak dziennikarza TVP Sport obił się szerokim echem w sieci, ale na lekkoatletce nie zrobiło to raczej większego wrażenia. Sprinterka na Instagramie - w ramach reklamowej współpracy - opublikowała wideo, na którym pluska się w morskich falach ubrana w skąpe bikini.