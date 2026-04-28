Od akcji Łatwoganga na wielką galę. Łyse głowy gwiazd robiły furorę! Tylko spójrz

Władimir Semirunnij i inni zrobili furorę na gali dzień po streamie Łatwoganga
Cała Polska nadal żyje kosmiczną akcją charytatywną Łatwoganga i Bedoesa zapoczątkowaną "dissem na raka" z udziałem 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej fundacji Cancer Fighters. Właśnie na rzecz najmłodszych pacjentów onkologicznych powstał wyjątkowy 9-dniowy stream, który dobiegł końca w niedzielę z rekordową kwotą ponad 250 milionów złotych! Takich pieniędzy nie zebrano podczas internetowej transmisji charytatywnej na całym świecie. Swój wkład w ten sukces miały także postaci ze świata sportu, jak Władimir Semirunnij czy znany dziennikarz Michał Pol z "Kanału Sportowego", które już dzień później spotkały się w jednym miejscu na gali Herosi WP 2026.
To już trzecia edycja plebiscytu Wirtualnej Polski. Z założenia nie jest konkursem popularności ani rankingiem najważniejszych rezultatów. Nagradzani są ci, którzy łączą miłość do sportu z wielkim sercem. W tym roku na gali w Warszawie pojawili się m.in. wspomniani uczestnicy akcji Łatwoganga, ale także siatkarka Katarzyna Partyka, która w październiku zawiesiła karierę, aby oddać szpik choremu bratu, czy wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska działająca po karierze aktywnie na rzecz zdrowia psychicznego.
Główną część imprezy poprowadził Damian Michałowski, który również ściął się na łyso w ramach akcji na rzecz Cancer Fighters. Michał Pol zrezygnował z wieczorowego stroju, aby dalej wspierać fundację na specjalnej koszulce. Nie da się ukryć, że ogolone głowy znanych postaci ze świata sportu robiły furorę, co widać na zdjęciach z poniedziałkowej gali.
Oto lista nagrodzonych Herosami:
- Wyczyn: Ewa Pajor
- Mentor: Kamil Stoch
- Największe serce: Piotr Zieliński
- Pasjonat: Bartosz Matusiewicz
- Talent: Kacper Tomasiak
- Osobowość: Kamil Stoch
- Inspiracja: Kinga Goraj
- Heros: Robert Kubica
- Nagrody specjalne: reprezentacja Polski w Amp Futbolu, Władimir Semirunnij, Jacek Magiera