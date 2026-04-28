Od akcji Łatwoganga na wielką galę. Łyse głowy gwiazd robiły furorę! Tylko spójrz

Akcja Łatwoganga pokazała, że Polacy mają wielkie serca, a podczas gali Herosi WP 2026 nagrodzono bohaterów ze świata sportu.

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Kamil Stoch, Władimir Semirunnij czy Piotr Zieliński.

Na poniedziałkowej gali wciąż dało się odczuć ducha akcji na rzecz fundacji Cancer Fighters.

Władimir Semirunnij i inni zrobili furorę na gali dzień po streamie Łatwoganga

Cała Polska nadal żyje kosmiczną akcją charytatywną Łatwoganga i Bedoesa zapoczątkowaną "dissem na raka" z udziałem 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej fundacji Cancer Fighters. Właśnie na rzecz najmłodszych pacjentów onkologicznych powstał wyjątkowy 9-dniowy stream, który dobiegł końca w niedzielę z rekordową kwotą ponad 250 milionów złotych! Takich pieniędzy nie zebrano podczas internetowej transmisji charytatywnej na całym świecie. Swój wkład w ten sukces miały także postaci ze świata sportu, jak Władimir Semirunnij czy znany dziennikarz Michał Pol z "Kanału Sportowego", które już dzień później spotkały się w jednym miejscu na gali Herosi WP 2026.

66

To już trzecia edycja plebiscytu Wirtualnej Polski. Z założenia nie jest konkursem popularności ani rankingiem najważniejszych rezultatów. Nagradzani są ci, którzy łączą miłość do sportu z wielkim sercem. W tym roku na gali w Warszawie pojawili się m.in. wspomniani uczestnicy akcji Łatwoganga, ale także siatkarka Katarzyna Partyka, która w październiku zawiesiła karierę, aby oddać szpik choremu bratu, czy wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska działająca po karierze aktywnie na rzecz zdrowia psychicznego.

Główną część imprezy poprowadził Damian Michałowski, który również ściął się na łyso w ramach akcji na rzecz Cancer Fighters. Michał Pol zrezygnował z wieczorowego stroju, aby dalej wspierać fundację na specjalnej koszulce. Nie da się ukryć, że ogolone głowy znanych postaci ze świata sportu robiły furorę, co widać na zdjęciach z poniedziałkowej gali.

Oto lista nagrodzonych Herosami:

Wyczyn: Ewa Pajor

Mentor: Kamil Stoch

Największe serce: Piotr Zieliński

Pasjonat: Bartosz Matusiewicz

Talent: Kacper Tomasiak

Osobowość: Kamil Stoch

Inspiracja: Kinga Goraj

Heros: Robert Kubica

Nagrody specjalne: reprezentacja Polski w Amp Futbolu, Władimir Semirunnij, Jacek Magiera