Gorąca piękność z kortów porzuciła Rosję dla Austrii. Teraz sprawiła gigantyczną sensację

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-04-28 9:42

Ansatazja Potapowa przez ostatnie lata błyszczała głównie poza kortem. Profil tenisistki na Instagramie pełen jest wakacyjnych zdjęć w bikini czy efektownych fotek z imprez w wieczorowych kreacjach. Teraz tenisowa piękność błysnęła również w sportowej rywalizacji. W turnieju WTA w Madrycie sprawiła wielką sensację, ogrywając 7:6, 6:4 Jelenę Rybakinę, wiceliderkę rankingu.

Anastazja Potapowa
Anastazja Potapowa Anastazja Potapowa Anastazja Potapowa Anastazja Potapowa
Anastazja Potapowa sprawiła wielką sensację w turnieju WTA w Madrycie, pokonując w 4. rundzie 7:6(8), 6:4 Jelenę Rybakinę. Ograła wiceliderkę rankingu, mimo, że w trakcie spotkania upadła na kort i mocno się potłukła.

- Prawie połamałam sobie wszystkie palce. Krwawiłam z kolana. Ale w takiej chwili nie myślisz o tym, co robisz, po prostu to robisz. Twoje ciało działa, a mózg całkowicie się wyłącza. Dobrze, że nie miałam czasu zbyt dużo o tym myśleć i po prostu to zrobiłam. Ona jest numerem dwa. Aktualnie należy do najlepszych. Oczywiście jestem wdzięczna za to zwycięstwo, ale nie chcę się zatrzymywać. Chcę dalej się rozwijać i może w międzyczasie zbliżyć się do tych dziewczyn - powiedziała po wielkim zwycięstwie Anastazja Potapowa, nr 56 WTA.

Była Rosjanką, nagle została Austriaczką

Anastazja Potapowa to kolejna tenisistka z Rosji, która zmieniła obywatelstwo. W grudniu 2025 roku 25-latka poinformowała w mediach społecznościowych, że jej wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez austriacki rząd i w od przyszłego roku będzie reprezentować ten kraj. To było dość zaskakujące informacje, bo kontrowersyjna Potapowa zasłynęła między innymi tym, że po agresji Rosji na Ukrainę paradowała po korcie w koszulce Spartaka Moskwa. Iga Świątek ostro wtedy skrytykowała jej zachowanie.

Anastazja Potapowa
Anastazja Potapowa i Iga Świątek znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Obie jako młode dziewczyny odnosiły sukcesy. Potapowa była liderką juniorskiego rankingu. W 2016 r. jako 15-latka wygrała juniorski Wimbledon. Wróżono jej wtedy wielką karierę. W juniorskim Roland Garros ograła Igę Świątek. Obie panie miały wtedy po 15 lat.

Jako seniorka Anastazja Potapowa nie odnosiła już takich sukcesów i rozwijała się dużo wolniej niż Iga Świątek. Najwyżej w rankingu WTA była na 21. miejscu. Pierwszy seniorski mecz Świątek i Potapowa rozegrały w Roland Garros 2024 i było o nim głośno. Polka zdemolowała Rosjankę 6:0, 6:0 w zaledwie 40 minut. Przegrała w całym spotkaniu tylko... 10 piłek. 

Anastazja Potapowa ma za sobą rozwód

Ansatazja Potapowa w wieku 25 lat ma już za sobą nieudane małżeństwo i rozwód. We wrześniu 2023 r. zaręczyła się z rosyjskim tenisistą Aleksandrem Szewczenką (od roku reprezentuje Kazachstan). Pobrali się w grudniu 2023 r., a we wrześniu 2024 r. byli już po rozwodzie. Obecnie jej chłopakiem jest holenderski tenisista Tallon Grekspoor.

