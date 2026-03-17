Wpuść 10 kropli i umyj balkon. Gołębie będą omijać go szerokim łukiem, a Ty spokojnie wypijesz kawkę na świeżym powietrzu. Sposób na odstraszenie gołębi z balonu

Wpuść 10 kropli i umyj balkon. Gołębie będą omijać go szerokim łukiem

Sezon na gołębie przesiadujące na balkonach właśnie się rozpoczął i w związku z tym wiele osób, zwłaszcza mieszkających w blokach, szuka skutecznego sposobu na odstarszenie się tych nieproszonych gości. Ptaki te uwielbiają przesiadywać na balustradach i balkonach, zostawiając po sobie odchody, ale też i pióra. A przecież nie każdy z nas ma ochotę i czas, aby regularnie sprzątać swój balkon z ptasich odchodów. Zwłaszcza, że te mogą być toksyczne. Jak zatem pozbyć się gołębi z balkonu raz na dobre? Istnieje kilka sposobów na odstraszenie gołębi od balkonu. Oczywiście oprócz zabezpieczenia balkonu przed ptactwem za pomocą na przykład specjalnie siatki lub kolców przeciw ptakom na parapetach i balustradzie, które utrudnią ptakom dostęp do naszej przestrzeni, warto zastosować odstraszacze na gołębie. Jednym z nich jest samodzielnie przygotowany płyn, którego zapach działa na ptactwo drażniąco. Wpuść 10 kropli olejku eterycznego do wody i przemyj powstałym płynem podłogę na swoim balkonie, a gołębie będą omijać go szerokim łukiem.

Domowy sposób na gołębie na balkonie

Warto zwrócić uwagę na fakt, że gołębie nie lubią niektórych zapachów, np. olejku eukaliptusowego, mentolowego, cynamonowego, pieprzowego, lawendowego. Dlatego warto je wykorzystać w walce z gołębiami. W tym celu wymieszaj jeden z wyżej wymienionych olejków z wodą w proporcjach 10 kropli olejku na pół litra wody i codziennie przemywaj podłogę na balkonie tym roztworem, a gołębie będą go omijać z daleka.

Jak odstraszyć gołębie z balkonu?

Istnieje jeszcze inny skuteczny sposób na odstraszanie gołębi od balkonu. Ptaki nie tolerują także zapachu octu, papryczki chili oraz pieprzu. Warto wymieszać ze sobą te składniki i przetrzeć powierzchnie na balkonie, które są najczęściej okupowane przez gołębie, a na pewno na nie nie wrócą. Można również postawić na swoim balkonie wizualne odstraszacze gołębi, na przykład makiety ptaków drapieżnych, plastikowe kruki lub taśmy holograficzne.

