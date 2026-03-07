Wystarczy 1 tabletka wrzucona do ciepłej wody. Wyczyści kafelki na balkonie po zimie na błysk. Mycie płytek balkonowych

Wiosenne porządki na balkonie to wyzwanie, zwłaszcza czyszczenie płytek po zimie.

Wystarczy 1 tabletka, aby wyczyścić płytki na balkonie na błysk. Usunie brud po zimie

Nadejście wiosny i ciepłych dni to najwyższy czas, aby zrobić porządek na swoim balkonie. Nie jest tajemnicą, że najtrudniejszym zadaniem po zimie jest czyszczenie płytek balkonowych, czyli pozbycie się z nich kurzu, błota i zaschniętych liści czy płatków kwiatów. Jak zatem skutecznie wyczyścić płytki na balkonie, aby przywrócić im blask na wiosnę? Oczywiście w pierwszej kolejności należy starannie zamieść lub odkurzyć podłogę, aby pozbyć się z niej piasku czy liści. Dopiero wtedy można przystąpić do czyszczenia kafelków. I teraz, jeśli zastanawiasz się, czym szybko i dokładnie umyć płytki balkonowe, to wykorzystaj tabletkę do zmywarki. Wystarczy jedna kapsułka rozpuszczona w misce z ciepłą wodą, aby uzyskać jeden z najskuteczniejszych płynów do mycia płytek. Tabletka do zmywarki nie tylko z łatwością usunie wszelkie zabrudzenia, ale też sprawi, że płytki będą lśnić. Po prostu zwilż w tak przygotowanym płynie ściereczkę lub mopa i umyj płytki. Będą lśnić z czystości.

Czym myć płytki balkonowe po zimie?

Poza tabletką do zmywarki, do mycia płytek można też wykorzystać ocet. Wystarczy wlać jedną szklankę octu do miski z wodą i umyć staranie kafelki. Ocet rozprawia się z nawet najtrudniejszymi plamami i zabrudzeniami, a do tego nabłyszcza powierzchnie. Z kolei jeśli na naszych kafelkach na balkonie widzimy wiele zaschniętych i przyklejonych liści i brudu, to warto umyć je wodą z dodatkiem sody oczyszczonej. Do 4 litrów letniej wody wsyp 3 łyżki sody, zamieszaj i umyj płytki. Soda doskonale radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami na podłodze i to bez konieczności szorowania.

Czyszczenie fug na płytkach balkonowych

Jednym z etapów mycia podłogi na balkonie jest oczywiście czyszczenie fug między płytkami. Czym zatem wyczyścić fugi na balkonie? Przygotuj pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Wystarczy zmieszać 1/2 szklanki sody oczyszczonej, 1/4 szklanki wody utlenionej i 1 łyżkę płynu do naczyń. Pastę nałóż na spoiny, odczekaj 30 minut i wyszoruj fugi szczoteczką lub gąbką. Na koniec przetrzyj płytki wilgotną ścierką.

