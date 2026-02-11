Gdy śnieg się rozpuści nie zapomnij zrobić tego z tujami. Dzięki temu na pierwsze promienie słońca zareagują zielonymi pędami i nie będą brązowieć. Pielęgnacja tui po zimie

Karolina Piątkowska
2026-02-11 12:04

Luty to miesiąc, w którym ruszają pierwsze prace w ogrodzie. To czas wzmożonych przygotowań, aby w marcu na dobre rozpocząć sezon nawożenia i przycinania roślin. Jednym z częściej zadawanych pytań jest, jak dbać o tuje w przedwiośniu. Od zabiegów wykonanych pod koniec zimy zależy, czy tuje wiosną i latem pokryją się zielenią, czy może zaczną brązowieć. Sprawdź, czym podlewać tuje wczesną wiosną, aby nie musieć potem ratować zbrązowiałych pędów.

Pielęgnacja tui zimą

i

Autor: SHUTTERSTOCK/ Archiwum prywatne Pielęgnacja tui zimą
  • Zima to trudny czas dla tui, narażonych na suszę fizjologiczną i uszkodzenia.
  • Wiosenne nawożenie jest kluczowe dla ich regeneracji i ochrony przed chorobami.
  • Poznaj przepis na domowy nawóz drożdżowy, który wzmocni tuje i zapobiegnie brązowieniu.
  • Dowiedz się, jak prosto przygotować odżywkę, która zapewni tujom zdrowy wzrost!

Turbo nawóz, który pobudzi tuje po zimie. Stosuj go co roku, a będą cały czas zielone

Tuje całkiem dobrze znoszą zimę i ujemne temperatury. Dorosłe iglaki nie potrzebują specjalnego okrywania, ale dobrze sprawdzi się kopczykowanie. Największym zagrożeniem dla tui zima jest susza fizjologiczna. To zjawisko polegające na braku dostępu do wody w wyniku zamarzania gleby. Twarda ziemia nie pozwala roślinom pobierać wody, przez to te usychają. W śnieżne zimy należy również regularnie kontrolować, czy na tujach nie zbiera się pokrywa śnieżna. Może być ona bardzo ciężka i spowodować połamanie się roślin. 

Koniec zimy i początek wiosny to czas na nawożenie. To właśnie o tej porze roku należy stosować wzmacniające nawozy wieloskładnikowe, które będą stymulować rozrost roślin, a także chronić je przed atakami chorób oraz szkodników. 

W przypadku tui warto postawić na płynne nawozy, które szybo zadziałają i uchronią iglaki przed negatywnym oddziaływaniem pogody. O tej porze roku świetnie sprawdzi się domowy nawóz na bazie drożdży piekarskich. To sposób na kompleksowe odżywienie tui, które uratuje pędy przed brązowieniem. Wraz z końcem zimy pędy tui mogą zacząć brązowieć. Wynika to najczęściej z braku potrzebnych substancji odżywczych, taki jak potas i magnez, a także przez suszę fizjologiczną. Szybkie zastosowanie odpowiedniego nawozu uratuje roślinę. 

Jak przygotować nawóz do tui?

Do dużego wiadra wlej 10 litrów wody i rozpuść w niej 100 gramów świeżych drożdży. Po godzinie drożdże zaczną powoli fermentować i nawóz będzie gotowy. W przedwiośniu podlewaj nim tuje nawet raz na dwa tygodnie. Drożdże piekarskie wzmocnią układ korzeniowy i przyspieszą procesy wzrostu. Dodatkowo ochronią tuje przed atakami chorób oraz szkodników. Nawóz ten możesz stosować przez cały rok, ale najczęściej polecany jest wczesną wiosną oraz późnym latem.

