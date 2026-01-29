Groza w przedszkolu! Pracownica przyszła z nożem. Groziła dziecku

Kwidzyn: Weszła z nożem do przedszkola. Groziła dziecku

O sprawie poinformowali dziennikarze TVN24. Niepokojące sceny rozegrały się 22 stycznia. Pracownica przedszkola została obezwładniona przez będące na miejscu kobiety. W momencie zdarzenia na miejscu były dzieci i nauczycielki. Na szczęście nie ma ofiar. Wszystko wskazuje na to, że 42-latka w przeszłości leczyła się psychiatrycznie. Najpewniej usłyszy zarzut zabójstwa przynajmniej jednego dziecka. Śledczy będą wnioskować o areszt dla podejrzanej. Po zdarzeniu pracownica przedszkola została przetransportowana do szpitala w Prabutach.

Więcej informacji wkrótce! Artykuł będzie aktualizowany!

