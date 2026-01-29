Groza w przedszkolu! Pracownica przyszła z nożem. Groziła dziecku

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-29 11:52

Szokujące informacje z przedszkola w Kwidzynie (województwo pomorskie). Pracownica weszła do placówki z nożem w ręku. Kobieta groziła dziecku. Została obezwładniona przez nauczycielki z przedszkola. Sprawa jest prowadzona w kierunku usiłowania zabójstwa!

Policja interweniowała w Kwidzynie. Kobieta weszła do przedszkola z nożem

Autor: Pixabay.com Policja interweniowała w Kwidzynie. Kobieta weszła do przedszkola z nożem

Kwidzyn: Weszła z nożem do przedszkola. Groziła dziecku

O sprawie poinformowali dziennikarze TVN24. Niepokojące sceny rozegrały się 22 stycznia. Pracownica przedszkola została obezwładniona przez będące na miejscu kobiety. W momencie zdarzenia na miejscu były dzieci i nauczycielki. Na szczęście nie ma ofiar. Wszystko wskazuje na to, że 42-latka w przeszłości leczyła się psychiatrycznie. Najpewniej usłyszy zarzut zabójstwa przynajmniej jednego dziecka. Śledczy będą wnioskować o areszt dla podejrzanej. Po zdarzeniu pracownica przedszkola została przetransportowana do szpitala w Prabutach. 

Więcej informacji wkrótce! Artykuł będzie aktualizowany!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

POLICJA KWIDZYN