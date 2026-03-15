Wypadek na Półwyspie Helskim. Zginęła kobieta

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano w Chałupach, na popularnej trasie wojewódzkiej nr 216, która prowadzi przez Półwysep Helski. Zderzyły się tam czołowo dwa pojazdy: samochód dostawczy Mercedes Sprinter oraz osobowy Volkswagen Golf.

Jak poinformował młodszy aspirant Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, jedna osoba została zakleszczona w pojeździe po uderzeniu. Strażacy natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej, wydobywając ją z wraku i przekazując zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, stwierdzono zgon kobiety, która prowadziła Volkswagena.

Policja podała, że kierowca Mercedesa Sprintera, 19-letni mężczyzna, jadąc w kierunku Władysławowa, zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo poruszającym się Volkswagenem Golfem. W wyniku uderzenia 50-letnia kierująca Golfem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo, co okazało się tragiczne w skutkach. Kierowca dostawczaka nie odniósł obrażeń i był trzeźwy.

Paraliż drogi między Władysławowem a Helem

Droga wojewódzka nr 216 była przez około dwie godziny całkowicie zablokowana, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu na Półwyspie Helskim. Obecnie wprowadzono ruch wahadłowy, a służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków oraz objazdów.

Na miejscu wypadku pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z prokuratorem, którzy będą ustalać szczegółowe okoliczności zdarzenia. Policja prowadzi również działania mające na celu zebranie świadków i monitoringu drogowego, aby dokładnie wyjaśnić przyczyny tragedii.

Służby ratunkowe przypominają, że trasa Hel – Władysławowo jest szczególnie uczęszczana, zwłaszcza w sezonie turystycznym, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do warunków drogowych. Ten tragiczny wypadek ponownie pokazuje, jak niebezpieczne mogą być drogi na Półwyspie Helskim w przypadku nieuwagi lub błędu kierowcy.

